Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что на самом деле главные события сейчас происходят не в Кремле и даже не в Вильнюсе в преддверии саммита НАТО.

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Кто может повторить мятеж Пригожина

Российский оппозиционный журналист заметил, что еще рано сбрасывать со счетов Пригожина, ведь история не завершена и его судьба не определена. Непонятно, что "повар Путина" будет дальше делать и он может по-разному использовать ресурс, который у него по-прежнему сохраняется.

Он человек авантюрного характера и в состоянии повторить,

– сказал Яковенко.

Кроме этого, есть ряд людей, которые тоже могут попытаться совершить мятеж. В меньшей степени можно было бы говорить о том "клубе разгневанных патриотов", который возглавляет международный преступник Игорь Гиркин.

"При определенных обстоятельствах может выстрелить и Гиркин", – отметил российский оппозиционный журналист.

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Условия взлома режима Путина

Главные события происходят на поле боя, а их автором являются Вооруженные Силы Украины. Деокупация Бахмута не имеет существенного военного, тактического и стратегического значения. Однако это окажет серьезное влияние на общественное сознание, прежде всего силовиков.

Вот 10 месяцев "брали" Бахмут, а тут сдали назад. Днем позже или днем раньше – неважно, но я думаю, что уже отсчет идет на дне,

– подчеркнул Яковенко.

Если после этого не произойдет взрыв общественного сознания, то это произойдет, когда деоккупируют Крым. Последствия этого будут непредсказуемыми. Ведь Крым – это абсолютно сакральное место для путинской мифологии и деоккупированный полуостров, вероятно, будет означать излом режима.

Тогда понимание того, что "царь" ненастоящий охватит широкие народные массы и вооруженные силы. В таком случае главный вопрос состоит в том, кто к этому времени будет готов возглавить новый "поход" на Кремль.

"Будет не один желающий. В конечном итоге Россия рухнет в то положение, которое уже не раз было в ее истории. Оно называется "большая русская смута"", – подытожил российский оппозиционный журналист.

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