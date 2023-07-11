Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что происходящие в российском политическом и медийном пространстве события – это сюрреализм.
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Публичное унижение диктатора
Кремлевский диктатор Владимир Путин в выступлении после "марша справедливости" заявил, что виновные должны быть наказаны. Однако уголовное дело против главаря вагнеровцев Евгения Пригожина закрыли.
"Пригожин все же дошел до Кремля и к тому же уволил Валерия Герасимова. Выходит, что "повар Путина" достиг желаемого", – сказал Яковенко.
К этому присоединяется то "ведро", которое на голову диктатора одел Реджеп Эрдоган. Вонзил очередной ятаган в спину, отпустив в Украину пленных азовцев. Наперекор договоренностям, что пока идет война никогда и ни при каких условиях они не вернутся домой.
"Вытирают о Путина ноги уже практически все. Происходит публичное унижение диктатора, не оставляющее камня на камне от его репутации ужасного тирана и "всемогущего" диктатора. Пространство контроля за ситуацией, которую осуществляет Путин, сузилось до узкого пятачка вокруг его собственной приемной", – добавил российский оппозиционный журналист.
Почему Эрдоган пошел наперекор договоренностям с Путиным: смотрите видео
Что известно об увольнении командиров "Азова"
- 8 июля в Украину вместе с президентом Владимиром Зеленским вернулись пять украинских командиров, оборонявших "Азовсталь" в Мариуполе. На странице "Азова" сообщили, что в настоящее время военные ждут дальнейших приказов.
- Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что переговоры по возвращению азовцев продолжались несколько месяцев. К ним, по словам посла, привлекали "весь дипломатический авангард".
- В Белом доме рассказали, что не причастны к освобождению командиров "Азовстали".