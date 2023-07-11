Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что происходящие в российском политическом и медийном пространстве события – это сюрреализм.

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Публичное унижение диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин в выступлении после "марша справедливости" заявил, что виновные должны быть наказаны. Однако уголовное дело против главаря вагнеровцев Евгения Пригожина закрыли.

Обратите внимание! 29 июня Евгений Пригожин встречался с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась около 3 часов. Кроме главы ЧВК "Вагнера", там были и командиры наемников.

"Пригожин все же дошел до Кремля и к тому же уволил Валерия Герасимова. Выходит, что "повар Путина" достиг желаемого", – сказал Яковенко.

К этому присоединяется то "ведро", которое на голову диктатора одел Реджеп Эрдоган. Вонзил очередной ятаган в спину, отпустив в Украину пленных азовцев. Наперекор договоренностям, что пока идет война никогда и ни при каких условиях они не вернутся домой.

Важно! 8 июля в Украину вернулись командиры "Азова", которые 86 дней держали оборону Мариуполя. Сначала они находились в российском плену, а 21 сентября 2022 в рамках обмена отправились в Турцию. Заметим, что раньше была договоренность о том, что они будут находиться в Турции до конца войны.

"Вытирают о Путина ноги уже практически все. Происходит публичное унижение диктатора, не оставляющее камня на камне от его репутации ужасного тирана и "всемогущего" диктатора. Пространство контроля за ситуацией, которую осуществляет Путин, сузилось до узкого пятачка вокруг его собственной приемной", – добавил российский оппозиционный журналист.

Почему Эрдоган пошел наперекор договоренностям с Путиным: смотрите видео

Что известно об увольнении командиров "Азова"