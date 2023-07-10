Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, ситуация в России будет становиться все более нестабильной.

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Об этом, в частности, говорит заявление представителя легиона "Свобода России" Цезаря. Он анонсировал новые рейды на территорию страны-агрессорки.

"Сериал" о Пригожине и Путине продолжается

Как отметил Жданов, попытка мятежа от Пригожина также оказала существенное влияние на стабильность в России. Уже появилась информация о возможном увольнении Валерия Герасимова с должности командующего оккупационными войсками в Украине. А это было одно из требований Пригожина.

Это серьезный шаг. Это говорит о том, что Путин начал проигрывать. Помните требования Пригожина? Снять Шойгу и Герасимова. И вот последнего якобы уволили. Это показывает, что Пригожин побеждает. По крайней мере, не проигрывает,

– считает Жданов.

Жданов прокомментировал ситуацию в России: смотрите видео

Если Герасимова таки отстранили от должности, то это хорошая новость для Украины. Такие перемены в командовании часто приводят к определенному деструктиву и дестабилизации в системе управления войск.

Обратите внимание! Нет подтверждений, что Герасимова действительно уволили с должности командующего оккупационными войсками. А недавно тот впервые появился на публике после попытки мятежа от Пригожина.

Герасимова могли уволить с должности: коротко