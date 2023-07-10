Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, ситуация в России будет становиться все более нестабильной.
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Об этом, в частности, говорит заявление представителя легиона "Свобода России" Цезаря. Он анонсировал новые рейды на территорию страны-агрессорки.
"Сериал" о Пригожине и Путине продолжается
Как отметил Жданов, попытка мятежа от Пригожина также оказала существенное влияние на стабильность в России. Уже появилась информация о возможном увольнении Валерия Герасимова с должности командующего оккупационными войсками в Украине. А это было одно из требований Пригожина.
Это серьезный шаг. Это говорит о том, что Путин начал проигрывать. Помните требования Пригожина? Снять Шойгу и Герасимова. И вот последнего якобы уволили. Это показывает, что Пригожин побеждает. По крайней мере, не проигрывает,
– считает Жданов.
Жданов прокомментировал ситуацию в России: смотрите видео
Если Герасимова таки отстранили от должности, то это хорошая новость для Украины. Такие перемены в командовании часто приводят к определенному деструктиву и дестабилизации в системе управления войск.
Герасимова могли уволить с должности: коротко
- Известно, что одним из требований владельца "Вагнера" Евгения Пригожина было увольнение Герасимова с должности командующего оккупантами и руководителя российского генштаба. В американском Институте изучения войны считают, что Путин продемонстрирует слабость, если пойдет на такие кадровые перемены
- Интересно, что после попытки мятежа от Пригожина многие российские генералы исчезли из виду. Однако уже совсем недавно Герасимов появился на публике.
- Поэтому, очевидно, информация о вероятном увольнении Герасимова не подтверждается.