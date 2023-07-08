Новые рейды анонсировал командир Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем" во время интервью. Целью действий он называет освобождение страны-террористки.

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Мятеж Пригожина на руку добровольцам

Российские добровольцы планируют провести следующие рейды через границу и хотят воспользоваться беспорядком в России, который вызвал мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнера". Это, по его словам, сильно ударило по путинскому режиму, который до конца следующего года может рассыпаться.

Предыдущие операции Российского добровольческого корпуса и "Свободы России" "Цезарь" назвал локальным рейдом и разведывательной операцией, в ближайшее время они планируют более амбициозные операции.

В течение следующего месяца или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После нее будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию,

– заявил "Цезарь".

Командир добровольцев признал, что его подразделение может функционировать только благодаря украинским военным, однако во время операций после мероприятия на территории России они самостоятельно принимают решения и используют трофейную технику, захваченную у оккупантов.

Потери среди добровольцев, озвученные российскими властями, "Цезарь" называет фальсификацией и преувеличением, поскольку, по его словам, россияне переодевают трупы в украинскую форму и выдают их за якобы убитых добровольцев.

Что в ГУР МО говорят о новых рейдах

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона подчеркнул, что "Свобода России" и Русский добровольческий корпус действуют автономно и выполняют на территории России поставленные задачи как граждане этой страны.

Если граждане России захотят восстать и сбросить с себя путинское иго, то, наверное, они имеют на это право,

– подчеркнул Юсов.

Гражданская война в России неизбежна

Накануне советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что еще несколько поражений оккупантов на фронте приведут к тому, что война перейдет на внутреннее пространство страны-террориста. То есть начнутся так называемые перехваты власти на разных уровнях.

Что касается взаимозависимости победы Украины, поражения России и переворота внутри страны-террориста, то Подоляк назвал это параллельными процессами, которые уже приобретают обороты.

Подоляк добавил, что Путина как президента уже не существует. После неудачного мятежа Пригожина уже стало ясно, что Путина не воспринимают как человека, умеющего контролировать ситуацию.

По словам советника главы Офиса Президента, нет консенсуса российских элит, которые могут быть компромиссными фигурами для перехвата власти у достаточно слабого не президента Путина.

Есть три действия, которые могут ускорить эти процессы: