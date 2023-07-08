Нові рейди анонсував командир Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" під час інтерв'ю. Метою дій він називає звільнення країни-терористки.

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Заколот Пригожина на руку добровольцям

Російські добровольці планують провести наступні рейди через кордон і хочуть скористатися безладом в Росії, який спричинив заколот Євгенія Пригожина та ПВК "Вагнера". Це, за його словами, неабияк вдарило по путінському режиму, який до кінця наступного року може розсипатися.

Попередні операції Російського добровольчого корпусу та "Свободи Росії" "Цезар" назвав локальним рейдом та розвідувальною операцією, водночас найближчим часом вони планують більш амбітні операції.

Протягом наступного місяця або близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після неї буде четверта, і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію,

– заявив "Цезар".

Командир добровольців визнав, що його підрозділ може функціонувати тільки завдяки українським військовим, проте під час операцій після заходу на території Росії вони самостійно ухвалюють рішення та використовують трофейну техніку, захоплену в окупантів.

Втрати серед добровольців, які озвучує російська влада, "Цезар" називає фальсифікацією та перебільшенням, оскільки, за його словами, росіяни переодягають трупи в українську форму і видають їх за нібито вбитих добровольців.

Що в ГУР МО кажуть про нові рейди

Представник ГУР МО Андрій Юсов в етері національного телемарафону наголосив, що "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус діють автономно та виконують на території Росії поставлені перед собою завдання як громадяни цієї країни.

Якщо громадяни Росії захочуть повстати та скинути з себе путінське ярмо, то, напевно, вони мають на це право,

– наголосив Юсов.

Громадянська війна в Росії неминуча

Напередодні радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ще кілька поразок окупантів на фронті призведуть до того, що війна перейде на внутрішній простір країни-терориста. Тобто почнуться так звані перехоплення влади на різних рівнях.

Щодо взаємозалежності перемоги України, поразки Росії та перевороту всередині країни-терориста, то Подоляк назвав це паралельними процесами, які вже набувають обертів.

Подоляк додав, що Путіна як президента вже не існує. Після невдалого заколоту Пригожина вже стало зрозуміло, що Путіна не сприймають як людину, яка вміє контролювати ситуацію.

За словами радника глави Офісу Президента, немає консенсусу російських еліт, хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у достатньо слабкого не президента Путіна.

Є три дії, які можуть пришвидшити ці процеси: