Михайло Подоляк розповів в ефірі телемарафону, що в Росії немає сталої управлінської та силової вертикалі. Також в країні немає авторитетного президента, пише 24 Канал.

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Радник Андрія Єрмака сказав, що Владімір Путін абсолютно точно не має електоральної підтримки, це все фікція, яка побудована шляхом тільки пропагандистських виступів. Там є обмеження конкуренції політичної, інформаційної й так далі.

Безумовно Росія іде тим шляхом, по якому має іти історично. Для цього треба тільки пришвидшити певні процеси по лінії фронту,

– заявив Подоляк.

За його словами, одна, дві, три суттєвих поразки Росії остаточно перенесуть війну на внутрішній простір країни-агресора. Там почнуться так звані перехоплення влади на різних рівнях.

Щодо взаємозалежності перемоги України, поразки Росії та перевороту всередині країни-терориста, то Подоляк назвав це паралельними процесами, які вже набувають обертів.

"Це не те, що ми тут виграли. Наприклад, вже війна закінчилась і там в Росії вже якісь процеси починаються. Ні, процеси в Росії розпаду як такого, я маю на увазі, путінської політичної системи, вже почалися, вони вже очевидні", – заявив радник глави ОП.

Михайло Подоляк пояснив, що будуть суттєві поразки Росії на лінії фронту. Адже зараз йде період формувальних операцій накопичувального типу, коли поступово збільшується тиск на передні, другі ешелони російської оборони. Сьогодні Росія вже пробує захистити те, що вона в нас вкрала. З іншого боку – йде нищення ворожих логістичних ланцюгів, щоб вони не підтягували резерви.

Тут буде паралельно накопичення активних дій, які приведуть до обвалу лінії фронту на тому чи іншому напрямку. Паралельно з цим в Росії вже ідуть процеси, які чітко говорять, що Путін не втримає владу,

– заявив Подоляк.

Він додав, що Путіна як президента вже не існує. Після невдалого заколоту Пригожина вже стало зрозуміло, що Путіна не сприймають як людину, яка вміє контролювати ситуацію.

За словами радника глави Офісу Президента, немає консенсусу російських еліт, хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у достатньо слабкого не президента Путіна.

Є три дії, які можуть пришвидшити ці процеси:

активні та ефективні дії ЗСУ;

конкретні політичні заяви чи дії наших партнерів;

суттєве обмеження будь-якої участі Росії в міжнародних інституціях.

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