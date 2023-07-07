Про це 24 Каналу розповів Михайло Шейтельман – політтехнолог. За його словами, Пригожин чітко показав, що потрібно для того, аби провести новий заколот. Але не виключено, що цим може скористатись і він сам.

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Пригожин може піти на новий заколот

Здавалося б, що доля Євгенія Пригожина вирішена. Однак скидати його з рахунків виявилось зарано. Не можна виключати його як кандидата для проведення наступного заколоту. Тим паче виявилось, що до Білорусі він все ж не поїхав, як і, власне, його бойовики.

Ба більше, 6 липня в Москву прилетів літак з 500 – 600 бойовиками ПВК "Вагнера".

То ж чому б Пригожину зараз не повторити. Тобто у нього були військові, але не було політичного крила. А якщо хтось зацікавиться приєднатися до нього? А якщо це очолить хтось, у кого є гроші та інструменти – таких є кілька людей в Росії,

– зауважив Шейтельман.

Важливо також зауважити, що Пригожина таки не ліквідували після заколоту і не роблять цього зараз – коли загроза від нього досі є. Причина цього доволі прагматична.

Євгеній Пригожин – є частиною російської системи. Різні його бізнеси спільні з російськими високопосадовцями. Аби "прибрати" його, потрібно було б знайти нову людину, яка буде на його місці. А зробити це не так легко.

Чи може Кадиров захопити владу в Росії

Днями Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін настільки слабкий, що не може захистити російські області від своїх же бойовиків. За його словами, не варто буде дивуватись, якщо, наприклад, Рамзан Кадиров чи той же Євгеній Пригожин може "маршем зайти" у Кремль.

Кадирова я б насправді виключив з цієї історії. Його участь в таких практично нереальна. Те, що це вдруге зробить Пригожин більш ймовірно, ніж що це вперше зробить Кадиров,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії були роздуми щодо того, чи хоче Рамзан Кадиров стати верховною владою в Росії. Але навіть "переворот" Пригожина показав, що таких намірів у нього немає.

Однак охочих для проведення наступного заколоту тепер чимало. Крім того, для цього потрібно не так уже й багато.

"Всі побачили, що потрібно робити ось так, всі розбіжаться й опору не буде. Тепер кандидатів стало дуже багато. Потрібно (для проведення заколоту – 24 Канал) 25 тисяч військових, кілька мільярдів доларів і все", – зазначив політтехнолог.

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Під час заколоту в Росії не було влади

До слова, якби хтось таки хотів захопити владу під час заколоту, то просто б долучився до нього чи навіть його очолив. Адже Путін, військове керівництво, керівництво усіх спецслужб втекли з Росії та не брали участі в придушуванні заколоту. Міста-мільйонники просто віддали вагнерівцям.

"Офіційний орган, який має боротися з такого роду подіями, тобто заколотом, є рада безпеки Росії. Але радбез не був зібраний у зв'язку з тим єдиним, чим він і має займатись", – зауважив політтехнолог.

Секретар радбезу Микола Патрушев ще з 2008 року відповідає за придушення переворотів. Жодного разу перевороту не було, тому він лише виступав. А коли відбулось щось схоже до перевороту – Патрушев просто зник. МВС, зокрема поліція, також нічого не робити.

Кадиров міг забрати Москву взагалі без питань, якби захотів. Мені цей поворот показав, що в якомусь сенсі люди поруч з Путіним просто не хочуть забирати владу,

– пояснив Шейтельман.

Тоді й справді ніхто владу не забрав, хоч вона, метафорично кажучи, не була в жодних руках. Однак якщо ніхто не захотів скористатись заколотом Пригожина, зовсім не означає, що подібних випадків більше не буде.

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