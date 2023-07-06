Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко оцінив шанси Євгенія Пригожина вижити після свого невдалого заколоту у Росії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ Білорусі, передає 24 Канал.
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Чи вб'є Путін Пригожина
Лукашенко впевнений, що російський диктатор Путін "не замочить" ватажка найманців.
Що з ним буде далі? Ну, всяке в житті буває. Але якщо ви думаєте, що Путін такий злостивий та злопам’ятний, що його (Пригожина – 24 Канал) завтра "замочать"… Ні, цього не буде,
– сказав він.
Лукашенко додав, що у нього була телефонна розмова з ватажком ПВК "Вагнера" 5 липня. За його словами, зараз Пригожин перебуває у Росії на волі.
Путін досі не покарав Пригожина
- У ватажка ПВК "Вагнера" провели обшуки та вилучили мільярди рублів готівки. Приблизно через тиждень після невдалого заколоту йому повернули конфісковані гроші.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Пригожин за цими грошима відправив свого водія. За попередньою інформацією, йому повернули 10 мільярдів рублів, сотні тисяч доларів та 5 золотих злитків.
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом розповів про зростання невдоволення серед російських військових. Вони грають в "офіцерську честь" та запитують, чому Пригожин повернув свої гроші, а не поніс покарання.