Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко оцінив шанси Євгенія Пригожина вижити після свого невдалого заколоту у Росії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ Білорусі, передає 24 Канал.

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Чи вб'є Путін Пригожина

Лукашенко впевнений, що російський диктатор Путін "не замочить" ватажка найманців.

Що з ним буде далі? Ну, всяке в житті буває. Але якщо ви думаєте, що Путін такий злостивий та злопам’ятний, що його (Пригожина – 24 Канал) завтра "замочать"… Ні, цього не буде,

– сказав він.

Лукашенко додав, що у нього була телефонна розмова з ватажком ПВК "Вагнера" 5 липня. За його словами, зараз Пригожин перебуває у Росії на волі.

Путін досі не покарав Пригожина