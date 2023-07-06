Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко оценил шансы Евгения Пригожина выжить после своего неудачного мятежа в России. Об этом сообщают пропагандистские СМИ Беларуси, передает 24 Канал.

Читайте также 19 регионов России поддержали действия Пригожина, – Зеленский объяснил, о чем это свидетельствует

Убьет ли Путин Пригожина

Лукашенко уверен, что российский диктатор Путин "не замочит" главаря наемников.

Что с ним будет дальше? Ну всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин так злобен и злопамятен, что его (Пригожина – 24 Канал) завтра "замочат"… Нет, этого не будет,

– сказал он.

Лукашенко добавил, что у него был телефонный разговор с предводителем ЧВК "Вагнера" 5 июля. По его словам, сейчас Пригожин находится в России на свободе.

Путин до сих пор не наказал Пригожина