Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко оценил шансы Евгения Пригожина выжить после своего неудачного мятежа в России. Об этом сообщают пропагандистские СМИ Беларуси, передает 24 Канал.
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Убьет ли Путин Пригожина
Лукашенко уверен, что российский диктатор Путин "не замочит" главаря наемников.
Что с ним будет дальше? Ну всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин так злобен и злопамятен, что его (Пригожина – 24 Канал) завтра "замочат"… Нет, этого не будет,
– сказал он.
Лукашенко добавил, что у него был телефонный разговор с предводителем ЧВК "Вагнера" 5 июля. По его словам, сейчас Пригожин находится в России на свободе.
Путин до сих пор не наказал Пригожина
- У главаря ЧВК "Вагнера" провели обыски и изъяли миллиарды рублей наличными. Приблизительно через неделю после неудачного мятежа ему вернули конфискованные деньги.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Пригожин за этими деньгами отправил своего водителя. По предварительной информации, ему вернули 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и пять золотых слитков.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен в беседе с 24 Каналом рассказал о росте недовольства среди российских военных. Они играют в "офицерскую честь" и спрашивают, почему Пригожин вернул свои деньги, а не понес наказание.