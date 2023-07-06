Зеленський сказав, що заколот Пригожина показав, що Путін не все контролює у Росії. За його словами, прохід вагнерівців углиб Росії та окупація деяких регіонів продемонстрував, як це просто можна зробити.

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Путін не все контролює у Росії

На думку Зеленського, Путін не контролює ситуацію в регіонах та не контролює безпекову ситуацію у країні. Глава держави зазначив, що майже вся російська армія воює в Україні, тому вагнерівці легко йшли вглиб Росії, адже їх не було кому зупинити.

Президент висловив переконання, що вся вертикаль влади, яка була в Путіна, посипалася.

Зеленський навів аналітичні дані, відповідно до яких половина Росії підтримала Пригожина, а половина – Путіна.

Ми знаємо від розвідки, що Кремль сам проводив таку аналітику. 18 чи 19 регіонів Росії підтримали дії конкретно Пригожина. І 21 регіон конкретно підтримав Путіна,

– сказав Зеленський.

Він додав, що залишилася певна кількість регіонів, яка не знала кого підтримати. Це, за його словами, демонструє, що половина людей у Росії колихається.

Війна Росії породила силу вагнерівців

На думку Зеленського, перед світом постав інший Путін. Зокрема, це стара та не енергійна людина, яка не контролює процеси.

Як сказав президент, Путін допустив історичну помилку, коли розпочав війну проти України. Війна, як каже Зеленський, породила силу вагнерівців, відомість Пригожина та неконтрольованість у самій Росії.

І саме в цей момент, коли Путін слабкий, світу треба тиснути на нього,

– заявив глава держави.

Що Путін буде робити після заколоту Пригожина

Зеленський вважає, що Путін після заколоту Пригожина буде намагатися зібрати суспільство, щоб "помножити на нуль відомість вагнерівців".

На його думку, режим диктатора буде дистанціюватися від вагнерівці, а сам Путін буде максимально комунікувати з людьми, щоб об'єднати суспільство.

Президент звернув увагу на першу поїздку Путіна після заколоту Пригожина. Кремлівський диктатор поїхав Дагестан, де, як каже Зеленський, у нього найменша підтримка. Зеленський заявив, що в такий спосіб Путін намагається показати, що його нібито підтримують.