Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Шейтельман – политтехнолог. По его словам, Пригожин ясно показал, что нужно для того, чтобы провести новый мятеж. Но не исключено, что этим может воспользоваться и он сам.

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Пригожин может пойти на новый мятеж

Казалось бы, что судьба Евгения Пригожина предрешена. Однако сбрасывать его со счетов оказалось рано. Нельзя исключать его как кандидата для проведения следующего мятежа. Тем более оказалось, что в Беларусь он все же не поехал, как и его боевики.

Более того, 6 июля в Москву прилетел самолет с 500 – 600 боевиками ЧВК "Вагнера".

Так почему бы Пригожину сейчас не повторить. То есть у него были военные, но не было политического крыла. А если кто-нибудь заинтересуется присоединиться к нему? А если это возглавит кто-то, у кого есть деньги и инструменты – таких есть несколько человек в России,

– заметил Шейтельман.

Важно также заметить, что Пригожина не ликвидировали после мятежа и не делают этого сейчас – когда угроза от него до сих пор есть. Причина этого достаточно прагматична.

Евгений Пригожин – часть российской системы. Различные его бизнесы совместны с российскими чиновниками. Чтобы "убрать" его, нужно было бы найти нового человека, который будет на его месте. А сделать это не так просто.

Может ли Кадыров захватить власть в России

На днях Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин настолько слабый, что не может оградить российские области от своих же боевиков. По его словам, не стоит удивляться, если, например, Рамзан Кадыров или тот же Евгений Пригожин может "маршем зайти" в Кремль.

Кадырова я бы исключил из этой истории. Его участие в таковых практически нереально. То, что это вторично сделает Пригожин более вероятно, чем это впервые сделает Кадыров,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Еще в начале полномасштабного вторжения России были размышления о том, хочет ли Рамзан Кадыров стать верховной властью в России. Но даже "переворот" Пригожина показал, что таких намерений у него нет.

Однако желающих для проведения следующего мятежа теперь немало. Кроме того, для этого нужно не так уж много.

"Все увидели, что нужно делать вот так, все разбегутся и сопротивления не будет. Теперь кандидатов стало очень много. Нужно (для проведения мятежа – 24 Канал) 25 тысяч военных, несколько миллиардов долларов и все", – отметил политтехнолог.

Михаил Шейтельман рассказал о перспективах нового мятежа в России: смотреть видео

Во время мятежа в России не было власти

К слову, если бы кто-нибудь хотел захватить власть во время мятежа, то просто присоединился бы к нему или даже его возглавил. Ведь Путин, военное руководство, руководство всех спецслужб сбежали из России и не участвовали в подавлении мятежа. Города-миллионники просто отдали вагнеровцам.

"Официальный орган, который должен бороться с такого рода событиями, то есть мятежом, является совет безопасности России. Но Совбез не был собран в связи с тем единственным, чем он и должен заниматься", – отметил политтехнолог.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев еще с 2008 года отвечает за подавление переворотов. Ни разу переворота не было, поэтому он только выступал. А когда произошло нечто похожее на переворот – Патрушев просто исчез. МВД, в частности полиция, тоже ничего не делать.

Кадыров мог забрать Москву вообще без вопросов, если бы захотел. Мне этот поворот показал, что в каком-то смысле люди рядом с Путиным просто не хотят забирать власть.

– объяснил Шейтельман.

Тогда действительно никто власть не забрал, хотя она, метафорически говоря, не была в никаких руках. Однако, если никто не захотел воспользоваться мятежом Пригожина, вовсе не означает, что подобных случаев больше не будет.

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