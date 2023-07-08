Михаил Подоляк рассказал в эфире телемарафона, что в России нет устойчивой управленческой и силовой вертикали. Также в стране нет авторитетного президента, пишет 24 Канал.

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Советник Андрея Ермака сказал, что Владимир Путин совершенно точно не имеет электоральной поддержки, это все фикция, построенная путем только пропагандистских выступлений. Там есть ограничение конкуренции политической, информационной и так далее.

Безусловно, Россия идет по тому пути, по которому должна идти исторически. Для этого нужно только ускорить определенные процессы по линии фронта,

– заявил Подоляк.

По его словам, одна, две, три существенных поражения России окончательно перенесут войну на внутреннее пространство страны-агрессора. Там начнутся так называемые перехваты власти на разных уровнях.

Что касается взаимозависимости победы Украины, поражения России и переворота внутри страны-террориста, то Подоляк назвал это параллельными процессами, которые уже приобретают обороты.

"Это не то, что мы здесь выиграли. Например, уже война закончилась, и там в России уже какие-то процессы начинаются. Нет, процессы распада в России как такового, я имею в виду, путинской политической системы, уже начались, они уже очевидны", – заявил советник главы ОП.

Михаил Подоляк объяснил, что будут существенные поражения России на линии фронта. Ведь сейчас идет период формирующих операций накопительного типа, когда постепенно увеличивается давление на передние, вторые эшелоны российской обороны. Сегодня Россия уже пытается защитить то, что она у нас украла. С другой стороны идет уничтожение враждебных логистических цепей, чтобы они не подтягивали резервы.

Здесь будет параллельно накопление активных действий, которые приведут к обрушению линии фронта на том или ином направлении. Параллельно с этим в России уже идут процессы, которые четко говорят, что Путин не удержит власть,

– заявил Подоляк.

Он добавил, что Путина как президента уже нет. После неудачного мятежа Пригожина уже стало ясно, что Путина не воспринимают как человека, умеющего контролировать ситуацию.

По словам советника главы Офиса Президента, нет консенсуса российских элит, кто может быть компромиссными фигурами для перехвата власти у достаточно слабого не президента Путина.

Есть три действия, которые могут ускорить эти процессы:

активные и эффективные действия ВСУ;

конкретные политические заявления или действия наших партнеров;

существенное ограничение любого участия России в международных институциях.

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