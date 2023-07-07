Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. В частности, он упомянул визит Путина в Дагестан.
К теме Мятеж Пригожина усилил паранойю Путина: возможны ли масштабные бунты в окружении диктатора
"Путин постоянно говорит, с кем-то встречается, с кем-то целуется, благодарит всех подряд. Такое ощущение, что он боится одиночества, потому что увидел свою гибель", – сказал Яковенко.
Как изменился Путин после мятежа Пригожина: смотрите видео
Путин потерял контроль
Во время мятежа Пригожина российский диктатор столкнулся с тем, что опирается на пустоту. Возможно, он осознал, что не имеет реальной власти в стране.
"В этой ситуации у него произошел словесный понос. Как только Путин понял, что его не будут сбрасывать или по крайней мере не теперь, он открыл рот и с тех пор не закрывает", – отметил Яковенко.
Власть Путина слабеет: последние новости
- В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.
- К тому же Путин совершенно потерял связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой доводит диктатора до ярости, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.
- Из-за сложной ситуации на фронте диктатор уже второй раз отменил "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.
- Кстати, оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что Путин часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.