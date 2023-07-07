Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. В частности, он упомянул визит Путина в Дагестан.

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"Путин постоянно говорит, с кем-то встречается, с кем-то целуется, благодарит всех подряд. Такое ощущение, что он боится одиночества, потому что увидел свою гибель", – сказал Яковенко.

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Обратите внимание! Во время поездки в Дагестан в конце июня Владимир Путин вел себя очень странно. Диктатор пошел в толпу и начал со всеми обниматься, хотя обычно даже мировых лидеров сажал на противоположную сторону огромного стола. Такое поведение могло свидетельствовать о двойнике.

Путин потерял контроль

Во время мятежа Пригожина российский диктатор столкнулся с тем, что опирается на пустоту. Возможно, он осознал, что не имеет реальной власти в стране.

"В этой ситуации у него произошел словесный понос. Как только Путин понял, что его не будут сбрасывать или по крайней мере не теперь, он открыл рот и с тех пор не закрывает", – отметил Яковенко.

Обратите внимание! Во время "переворота" 24 июня вагнеровцы установили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Более того, они повредили дороги, 19 домов и минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.

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