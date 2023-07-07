Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Зокрема, він згадав візит Путіна в Дагестан.

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"Путін постійно говорить, з кимось зустрічається, з кимось цілується, дякує всім підряд. Таке відчуття, що він боїться самотності, бо побачив свою загибель", – сказав Яковенко.

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Зверніть увагу! Під час поїздки в Дагестан наприкінці червня Владімір Путін поводився вкрай дивно. Диктатор пішов у натовп і почав з усіма обійматись, хоча зазвичай навіть світових лідерів садив на протилежний бік величезного стола. Така поведінка могла свідчити про двійника.

Путін втратив контроль

Під час заколоту Пригожина російський диктатор стикнувся з тим, що спирається на порожнечу. Можливо, він усвідомив, що не має реальної влади в країні.

"У цій ситуації в нього стався словесний пронос. Щойно Путін зрозумів, що його не скидатимуть або принаймні не тепер, він відкрив рот і відтоді не закриває", – зазначив Яковенко.

Зверніть увагу! Під час "перевороту" 24 червня вагнерівці встановили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Ба більше, вони пошкодили дороги, 19 будинків і мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.

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