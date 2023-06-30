Таку думку 24 Каналу висловила оперна співачка, відеоблогерка, ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова. За її словами, Путін нібито ходить по клітці зі зміями, які будь-якої миті можуть його вжалити.

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"Путін не може не розуміти всі вразливості свого становища. Те, що відбулось у суботу, активізувало термінальну стадію його параної. І тепер він придивлятиметься до всіх буквально, він підозрюватиме кожного", – сказала Максакова.

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Незабаром почнуться масштабні бунти

Атмосфера підозрілості навіть щодо тих, хто нічого не планував, спричинюватиме відторгнення та сіятиме паніку навколо. Цю паніку вже не зупинити, адже мовиться про боротьбу за виживання кожної особи окремо.

"Усе це породить бунти колосального масштабу. Я вважаю, що в серпні неминуче почнуться тектонічні події з дезінтеграції чи скочування в громадянську війну", – зазначила Максакова.

Зверніть увагу! Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Євгеній Пригожин не міг підготувати заколот, бо не обізнаний у військовій справі. Це зробили військові, пов'язані з російськими елітами. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.

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