Про це 24 Каналу розповів командир РДК Денис Нікітін. За його словами, російські добровольці могли б доєднатись до заколоту Євгенія Пригожина, якби він не завершився так швидко.

До вашої уваги Чим завершилася історія РДК на Бєлгородщині

"До кінця літа ми обов'язково кілька приємних сюрпризів українському суспільству зробимо", – анонсував Нікітін.

Рейд російських добровольців матиме продовження: дивіться відео

РДК потребує відпочинку

Російські добровольці взяли абсолютно шалений темп – між їхніми операціями було лише 2 – 3 тижні. А це все ж таки дуже складні бойові завдання, які потребують підготовки й напруження сил.

Тому РДК взяв паузу для перепочинку, перегрупування й опрацювання помилок. Крім того, усе більше людей хочуть долучитись до Корпусу – їх потрібно навчити й оснастити.

Зверніть увагу! Події на Бєлгородщині – це виключно операція російських добровольців. Україна координувала дії з ними лише до держкордону.

Рейд російських добровольців: коротко