Про це 24 Каналу розповів командир РДК Денис Нікітін. Він не думав, що "переворот" Пригожина завершиться так швидко.

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"Так званий "марш справедливості" завершився надто швидко. Єдине, що я встиг, – це спробувати мобілізувати наших бійців, які перебувають на території Росії", – сказав Нікітін.

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Думали, що Пригожин піде до кінця

Командир РДК розраховував, що Пригожин піде до кінця і принаймні зайде в Москву. Тоді в російських добровольців було б значно ширше поле для диверсійних і воєнних дій.

"Пригожин не дав нам часу розвернути наші бойові порядки й скористатися ситуацією. Але навіть цього короткого часу вистачило, щоб достатня кількість військових заявили про свою лояльність і готовність доєднатися до повстання", – наголосив Нікітін.

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