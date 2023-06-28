Об этом 24 Каналу рассказал командир РДК Денис Никитин. Он не думал, что "переворот" Пригожина завершится так быстро.
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"Так называемый "марш справедливости" завершился слишком быстро. Единственное, что я успел, – это попытаться мобилизовать наших бойцов, которые находятся на территории России", – сказал Никитин.
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Думали, что Пригожин пойдет до конца
Командир РДК рассчитывал, что Пригожин пойдет до конца и по крайней мере зайдет в Москву. Тогда у российских добровольцев было бы гораздо более широкое поле для диверсионных и военных действий.
"Пригожин не дал нам времени развернуть наши боевые порядки и воспользоваться ситуацией. Но даже этого короткого времени хватило, чтобы достаточное количество военных заявили о своей лояльности и готовности присоединиться к восстанию", – подчеркнул Никитин.
"Поход на Москву" Пригожина: основное
- Ночью против 24 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" Россией в ответ на якобы ракетный удар со стороны минобороны накануне. Во время своего краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное – минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.
- За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Однако после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин решил прекратить свой мятеж. Наемники развернули колонны и вернулись в полевые лагеря.
- 26 июня Евгений Пригожин после двухдневного молчания вышел на связь и решил объяснить, почему вагнеровцы устроили мятеж. По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование, поэтому было принято решение не допустить этого.
- 27 июня в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера". О приезде Пригожина было договорено ранее с Лукашенко.
- Однако аналитики ISW считают, что Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко. Перебазирование в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.