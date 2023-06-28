Об этом 24 Каналу рассказал командир РДК Денис Никитин. Он не думал, что "переворот" Пригожина завершится так быстро.

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"Так называемый "марш справедливости" завершился слишком быстро. Единственное, что я успел, – это попытаться мобилизовать наших бойцов, которые находятся на территории России", – сказал Никитин.

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Думали, что Пригожин пойдет до конца

Командир РДК рассчитывал, что Пригожин пойдет до конца и по крайней мере зайдет в Москву. Тогда у российских добровольцев было бы гораздо более широкое поле для диверсионных и военных действий.

"Пригожин не дал нам времени развернуть наши боевые порядки и воспользоваться ситуацией. Но даже этого короткого времени хватило, чтобы достаточное количество военных заявили о своей лояльности и готовности присоединиться к восстанию", – подчеркнул Никитин.

Обратите внимание! 1 июня Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" продолжили операцию по "освобождению" Белгородщины. Бойцы проводили рейд у села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и заявили, что хотят закрепиться в серой зоне на территории области.

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