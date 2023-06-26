Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он отметил, все потому, что только такие россияне должны иметь право решать судьбу России.
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"Те россияне, которые с оружием в руках сражались против путинского режима. То есть – сражались за свое государство. И они сейчас обычно являются для нас союзниками", – считает Кузан.
Кто действительно может влиять на политику в России
Это пример для всей российской оппозиции, чтобы поддерживать эти формирования. Все российские оппозиционеры, сидящие, например, в Лондоне, Париже, должны теперь пожертвовать своими непомерными политическими амбициями и делегировать их бойцам из РДК и легиону "Свобода России".
Ведь именно они единственный реальный фактор влияния на российскую политику. И это подтвердил "мятеж" главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
Те, кто надеялись, что уголовник Пригожин станет каким-то выразителем любой группы и будет фактором российской революции – это просто смешно,
– подчеркнул военный эксперт.
Такой контингент, криминальный элемент всегда заботится только о себе, но никак не о своем государстве. Для него государства как такового в принципе нет.
Но с другой стороны он показал, что факторами политики в России могут быть только вооруженные формирования. Поэтому, убежден глава Украинского центра безопасности, в РДК и легиона "Свобода России" большое политическое будущее.
Почему РДК и легион "Свобода России" имеют большое политическое будущее: смотрите видео
Недобунт в России: главное
- Глава ЧВК "Вагнера" 23 июня заявил, что российское минобороны якобы атаковало позиции его бойцов. Пригожин объявил войну ведомству и министру обороны России. Главарь наемников отметил, что его бойцы "готовы восстанавливать справедливость".
- Вагнеровцы 24 июня начали контролировать военные объекты в Ростове и Воронеже. Наемники шли на Москву, но остановились за 200 километров до нее.
- Впоследствии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. После этого глава ЧВК "Вагнера" развернул колонны своих бойцов в полевые лагеря, а сам якобы должен был поехать в Беларусь.