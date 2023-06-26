Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он отметил, все потому, что только такие россияне должны иметь право решать судьбу России.

К теме Военный переворот или пиар-акция Пригожина: происходившее в России

"Те россияне, которые с оружием в руках сражались против путинского режима. То есть – сражались за свое государство. И они сейчас обычно являются для нас союзниками", – считает Кузан.

Кто действительно может влиять на политику в России

Это пример для всей российской оппозиции, чтобы поддерживать эти формирования. Все российские оппозиционеры, сидящие, например, в Лондоне, Париже, должны теперь пожертвовать своими непомерными политическими амбициями и делегировать их бойцам из РДК и легиону "Свобода России".

Ведь именно они единственный реальный фактор влияния на российскую политику. И это подтвердил "мятеж" главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Те, кто надеялись, что уголовник Пригожин станет каким-то выразителем любой группы и будет фактором российской революции – это просто смешно,

– подчеркнул военный эксперт.

Такой контингент, криминальный элемент всегда заботится только о себе, но никак не о своем государстве. Для него государства как такового в принципе нет.

Но с другой стороны он показал, что факторами политики в России могут быть только вооруженные формирования. Поэтому, убежден глава Украинского центра безопасности, в РДК и легиона "Свобода России" большое политическое будущее.

Почему РДК и легион "Свобода России" имеют большое политическое будущее: смотрите видео

Недобунт в России: главное