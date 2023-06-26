Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Він зазначив, усе через те, що лише такі росіяни повинні мати право вирішувати долю Росії.

До теми Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувалось у Росії

"Ті росіяни, які зі зброєю в руках билися проти путінського режиму. Тобто – билися за свою державу. І вони нині звичайно є для нас союзниками", – вважає Кузан.

Хто насправді може впливати на політику в Росії

Це приклад для усієї російської опозиції, щоби підтримувати ці формування. Усі російські опозиціонери, які сидять, наприклад, в Лондоні, Парижі повинні нині пожертвувати своїми непомірними політичними амбіціями й делегувати їх до бійців із РДК та легіону "Свобода Росії".

Адже саме вони є єдиним реальним фактором впливу на російську політику. І це підтвердив "заколот" глави ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина.

Ті, хто сподівалися, що кримінальник Пригожин стане якимось виразником хоч якоїсь групи й буде чинником російської революції – це просто смішно,

– наголосив військовий експерт.

Такий контингент, кримінальний елемент завжди дбає лише за себе, але ніяк не про свою державу. Для нього держави як такої в принципі немає.

Але з іншого боку він показав, що чинниками політики в Росії можуть бути лише збройні формування. Тому, переконаний голова Українського центру безпеки, у РДК та легіону "Свобода Росії" велике політичне майбутнє.

Чому РДК та легіон "Свобода Росії" мають велике політичне майбутнє: дивіться відео

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