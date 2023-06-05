Мовиться про територію в районі російського села Нова Таволжана, що у Шебекинському районі Бєлгородської області. Варто зазначити, що 4 червня добровольці з Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" пропонували губернатору особисту розмову, проте він не прийшов, пише 24 Канал.

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Що відомо про територію Бєлгородської області

На карті DeepState зазначили, що 9,77 кілометра квадратних території Бєлгородської області мають невідомий статус. Тепер ця територія позначена вже як сіра зона.

Незначні уточнення на мапі, додано сіру зону біля Нової Тавільжанки,

– зазначили на карті у ніч проти 5 червня.

Сіра зона у Бєлгородській області / Скриншот 24 Каналу

Як виглядає сіра зона на Бєлгородщині: дивіться карту

Окрім того, у ніч проти 5 червня творці карти DeepState зазначили, що у Бєлгородській області:

зафіксували роботу проукраїнських підрозділів у Новій Тавільжанці;

там ворог не контролює пункт пропуску;

росіяни хоч і перекидають додаткові сили, та не можуть зрозуміти, що їм робити через відсутність управління;

тривають взаємні обстріли вздовж державного кордону.

Що цьому передувало