Речь идет о территории в районе российского села Новая Таволжана, что в Шебекинском районе Белгородской области. Следует отметить, что 4 июня добровольцы из Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" предлагали губернатору личный разговор, однако он не пришел, пишет 24 Канал.
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Что известно о территории Белгородской области
На карте DeepState отметили, что 9,77 километра квадратных территорий Белгородской области имеют неизвестный статус. Теперь эта территория отмечена уже как серая зона.
Незначительные уточнения на карте, добавлена серая зона возле Новой Таволжанки,
– отметили на карте в ночь на 5 июня.
Серая зона в Белгородской области / Скриншот 24 Канала
Как выглядит серая зона на Белгородщине: смотрите карту
Кроме того, в ночь на 5 июня создатели карты DeepState отметили, что в Белгородской области:
- зафиксировали работу проукраинских подразделений в Новой Таволжанке;
- там враг не контролирует пункт пропуска;
- россияне хотя и опрокидывают дополнительные силы, но не могут понять, что им делать из-за отсутствия управления;
- продолжаются взаимные обстрелы вдоль государственной границы.
Что этому предшествовало
- 22 мая Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" заявили, что вернулись в Россию, чтобы "освободить" ее от режима Владимира Путина. В тот же день они "освободили" Козинку, Грайворон и Гору-Подол в Белгородской области.
- Уже 1 июня россияне проводили рейды у села Новая Таволжанка вблизи Шебекино. 3 июня бойцы заявили о новой задаче – закрепиться в серой зоне в Белгородской области.
- Тогда Русский добровольческий корпус написал, что в части Белгородщины можно наблюдать заброшенные дома и полное отсутствие местной администрации и представителей полиции. Поэтому бойцы РБК снова выдвинулись на задачу.
- После того как 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проигнорировал обращение РДК и не пришел к ним на переговоры в обмен на возвращение двух пленных, бойцы записали новое обращение. Они заявили, что власти области "не нашли в себе мужества обменять свое драгоценное время на жизнь и свободу" пленных.
- В ответ на видеопредложение Гладкова встретиться в другое время и в другом месте, бойцы ответили, что губернатор условий ставить им не будет и они будут говорить с более влиятельными людьми России.