Об этом 24 Каналу рассказал командир РДК Денис Никитин. По его словам, российские добровольцы могли бы присоединиться к мятежу Евгения Пригожина, если бы он не завершился так быстро.

Вашему вниманию Чем завершилась история РДК на Белгородщине

"До конца лета мы обязательно несколько приятных сюрпризов украинскому обществу сделаем", – анонсировал Никитин.

Рейд российских добровольцев будет продолжен: смотрите видео

РДК нуждается в отдыхе

Российские добровольцы взяли абсолютно безумный темп – между их операциями было всего 2 – 3 недели. А это все же очень сложные боевые задачи, нуждающиеся в подготовке и напряжении сил.

Поэтому РДК взял паузу для передышки, перегруппировки и обработки ошибок. Кроме того, все больше людей хотят присоединиться к Корпусу – их нужно научить и оснастить.

Обратите внимание! События на Белгородщине – это исключительно операция российских добровольцев. Украина координировала действия с ними только до госграницы.

Рейд российских добровольцев: коротко