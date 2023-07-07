Про це 24 Каналу зазначив американський політолог та ексголова апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Він припустив, яку роль у цій історії може відіграти Кадиров та що чекає на Пригожина.

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"Війна прибрала наріжні камені і в Росії все захиталося. Всі побачили, що "король" (Путін – 24 Канал) почасти голий і всі розуміють, що щось може відбутися", – сказав Раміз Юнус.

В Росії наближається смута

За словами політолога, очільники російських областей наразі активно залучаються "підтримкою" ПВК, оскільки розуміють, що скоро настане смута – "заколот" Пригожина був тому попередженням. Путін не вічний і важливо хто стане його наступником. Наразі в Росії діє кримінальний олігархат.

"Кримінальний олігархат працює за поняттями. Тому і Пригожин може вільно кататися з Санкт-Петербурга в Москву. Він злочинець, але йому гроші повертають. Він вбив російських військових, збив літак, а йому за це нічого. Це закони кримінального олігархату, коли вони розуміють, що їх може чекати завтра і вони однозначно просто так здаватися не збираються", – розповів Юнус.

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Щури рятуватимуть гроші

Там, де йде боротьба за владу, обов'язково є великі гроші. Якщо буде можливість взяти її у свої руки, то російський олігархат це зробить. В іншому разу – просто шукатиме запасні аеродроми, як Кадиров, і виходи на ті країни, де запасли гроші. Мовиться про країни Африки, Латинської Америки.

"Пригожин міг це прорахувати, тому його зараз не чіпають. Можливо, ще йде боротьба і він може не дожити місяць-інший. Все залежить від процесів. Я розумію, що йде боротьба за владу. Там розуміють, що рано чи пізно війна призведе до краху нинішньої структури кримінального олігархату. Всі хочуть бути готовими в тому числі й Кадиров", – резюмував політолог.

Зазначимо, Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ відзначив, що Україна знищила найбільш боєздатну частину армії Росії. Тепер у Кремль може маршем увійти хтось на кшталт Євгенія Пригожина або Рамзана Кадирова.

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