Таку думку 24 Каналу озвучив колишній керівник Управління кримінальної розвідки й один із засновників УБОЗ Валерій Кур. За його словами, навіть прихвостень Путіна Дмітрій Мєдвєдєв сподівається взяти владу у свої руки.

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У Росії нема кандидатів

Валерій Кур зазначив, що якщо ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин або терорист Ігор Гіркін отримають владу, то Захід та еліти не впевнені, що буде далі. Зараз російські еліти не бачать кандидатів на президентське крісло.

Найімовірніше, вони оберуть якусь фігурку. Навіть Медвєдєв сподівається, що вони його оберуть. Зараз єдина думка у Заходу та внутрішніх російських еліт: нема на кого змінювати Путіна,

– вважає він.

На думку екскерівника Управління кримінальної розвідки, якби до влади у Росії прийшов Ігор Гіркін або акціонер банку "Росія" Юрій Ковальчук, то їхня політика була б ще жорсткішою. Ніхто не розвалить Росію так, як це зараз робить Путін.

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