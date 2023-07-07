Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший руководитель Управления криминальной разведки и один из основателей УБОП Валерий Кур. По его словам, даже прихвостень Путина Дмитрий Медведев надеется взять власть в свои руки.
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В России нет кандидатов
Валерий Кур отметил, что если главарь вагнеровцев Евгений Пригожин или террорист Игорь Гиркин получат власть, то Запад и элиты не уверены, что будет дальше. Сейчас российские элиты не видят кандидатов на президентское кресло.
Скорее всего, они выберут какую-нибудь фигурку. Даже Медведев надеется, что они его изберут. Сейчас единственное мнение у Запада и внутренних российских элит: не на кого менять Путина,
– считает он.
По мнению экс-руководителя Управления уголовной разведки, если бы к власти в России пришел Игорь Гиркин или акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук, то их политика была бы еще жестче. Никто не развалит Россию так, как это сейчас делает Путин.
Кур о кандидатах на место Путина: смотрите видео
Путин теряет власть: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мятеж закончился договоренностью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и Пригожина. В это время кремлевский диктатор Путин остался без внимания общественности, ведь в тот день он почти никак себя не проявил.
- Украинский лидер отметил, что мятеж Пригожина показал, что Путин не все контролирует в России. По его словам, проход вагнеровцев вглубь России и оккупация некоторых регионов продемонстрировала, насколько просто это можно сделать.
- Президент США Джо Байден отреагировал на слабое положение Путина. Он подчеркнул, что кратковременный вооруженный мятеж сделал диктатора "совершенно" ослабленным.
- Экс-начальник ГУР МОУ (2015 – 2016) Валерий Кондратюк рассказал, что после мятежа владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина власть в стране-агрессорке хотели передать новому лицу – Дмитрию Патрушеву, сыну Николая Патрушева.