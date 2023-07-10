Герасимов 10 июля впервые появился на публике после мятежа ЧВК "Вагнера", пишет 24 Канал. Следовательно, информация Daily Mail о якобы увольнение Герасимова явно не подтвердилась.
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Герасимову вместо Суровикина докладывал начальник ВКС
Однако видео вызывало не меньше вопросов. Герасимову докладывает начальник штаба воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Афзалов, а не главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин. Последний так и не появлялся больше на публике с 24 июня.
Герасимов впервые появился на публике после мятежа Пригожина: смотрите видео
Отметим, что Виктор Афзалов доложил Герасимову якобы об уничтожении четырех украинских ракет. Речь идет о инцидент с якобы крылатой ракетой, которая была "сбита" в районе Керчи.
По данным СМИ, в районе Керчи 9 июля раздалось несколько громких звуков, похожих на "работу" ПВО. Звуки, похожие на взрывы, раздались один за другим, около 3 – 4 раз. После этого на Крымском мосту образовались большие пробки.
Что произошло с Суровикиным
- После мятежа Пригожина Суровикин исчез из виду. Издание The New York Times сообщило, что Суровикин был заранее осведомлен о мятеже и что российские власти проверяют его причастность.
- Американские чиновники сообщили, что Суровикин поддерживал Пригожина, но западная разведка не знает с уверенностью, помогал ли он "восстанию" вагнеровцев.
- У Путина отказались комментировать, доверяет ли российский президент Суровикину. О его аресте информировали российские медиа и так называемые военныекоры.
- В Financial Times заявили, что генерал действительно задержан. Соответствующую информацию подтверждают сразу 3 источника.
- В ГУР МО заявили, что российские спецслужбы серьезно взялись за деятельность Суровикина в контексте поддержки Пригожина. По данным СМИ, он был VIP-членом ЧВК "Вагнера".