Герасимов 10 июля впервые появился на публике после мятежа ЧВК "Вагнера", пишет 24 Канал. Следовательно, информация Daily Mail о якобы увольнение Герасимова явно не подтвердилась.

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Герасимову вместо Суровикина докладывал начальник ВКС

Однако видео вызывало не меньше вопросов. Герасимову докладывает начальник штаба воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Афзалов, а не главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин. Последний так и не появлялся больше на публике с 24 июня.

Герасимов впервые появился на публике после мятежа Пригожина: смотрите видео

Отметим, что Виктор Афзалов доложил Герасимову якобы об уничтожении четырех украинских ракет. Речь идет о инцидент с якобы крылатой ракетой, которая была "сбита" в районе Керчи.

По данным СМИ, в районе Керчи 9 июля раздалось несколько громких звуков, похожих на "работу" ПВО. Звуки, похожие на взрывы, раздались один за другим, около 3 – 4 раз. После этого на Крымском мосту образовались большие пробки.

Что произошло с Суровикиным