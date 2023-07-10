Герасимов 10 липня уперше з'явився на публіці після заколоту ПВК "Вагнера", пише 24 Канал. Відтак, інформація Daily Mail про нібито звільнення Герасимова вочевидь не підтвердилася.
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Герасимову замість Суровікіна доповідав начальник ПКС
Однак відео викликало не менше запитань. Герасимову доповідає начальник штабу повітряно-космічних сил Росії генерал-полковник Віктор Афзалов, а не головнокомандувач ПКС Сергєй Суровікін. Останній так і не з'являвся більше на публіці з 24 червня.
Герасимов вперше з'явився на публіці після заколоту Пригожина: дивіться відео
Зазначимо, що Віктор Афзалов доповів Герасимову нібито про "знищення чотирьох українських" ракет. Мовиться про інцидент з буцімто крилатою ракетою, яку було "збито" в районі Керчі.
За даними ЗМІ, у районі Керчі 9 липня пролунало кілька гучних звуків, схожих на "роботу" ППО. Звуки, схожі на вибухи, пролунали один за одним, близько 3 – 4 разів. Після цього на Кримському мосту утворилися великі затори.
Що сталося із Суровікіним
- Після заколоту Пригожина Суровікін зник з поля зору. Видання The New York Times повідомило, що Суровікін був заздалегідь обізнаний про заколот і що російська влада перевіряє його причетність.
- Американські чиновники повідомили, що Суровікін підтримував Пригожина, але західна розвідка не знає з упевненістю, чи допомагав він "повстанню" вагнерівців.
- У Путіна відмовилися коментувати, чи довіряє російський президент Суровікіну. Про його арешт інформували російські медіа й так звані військкори.
- У Financial Times заявили, що генерала дійсно затримали. Відповідну інформацію підтверджують відразу 3 джерела.
- У ГУР МО заявили, що російські спецслужби серйозно взялись за діяльність Суровікіна в контексті підтримки Пригожина. За даними ЗМІ, він був VIP-членом ПВК "Вагнера".