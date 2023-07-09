ЗМІ пишуть, що розлючений Володимир Путін зробив різкий хід. Російський диктатор зняв Валєрія Герасимова з посади менш ніж через пів року після призначення на неї.

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Чому Путін змістив Герасимова

За даними ЗМІ, російський диктатор продовжує чистку вищого керівництва країни після невдалого заколоту ватажка найманців з ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. У такий спосіб він намагається відновити контроль.

Зверніть увагу! Журналісти наголошують, що кадрове рішення Путіна щодо Герасимова не було офіційно підтвердженим.

Також Путін цього року усунув з посад генерал-полковника Михайла Мізінцева, також відомого як "Маріупольський різник", та генерала Рустама Мурадова. Останній провалив наступ загарбників на Вугледар.

Ким диктатор замінив Герасимова

За попередньою інформацією, відтепер військами держави-терориста в Україні командуватиме Михайло Теплінський, що має звання генерал-полковника. До цього він командував повітряно-десантними військами країни-агресорки.

Щодо Герасимова, то він нібито залишиться керувати армією загарбників як начальник генерального штабу. Однак загальну відповідальність за повномасштабну війну Росії проти України нестиме 54-річний Теплінський.

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