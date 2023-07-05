Про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він не виключає, що будуть лише переміщені якісь російські генерали другого плану.
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Путін ніколи нікого не міняє
Зільбер зазначив, що Путіну не властиві такі речі – він ніколи нікого не міняє. Це, наприклад, як у Давньому Єгипті фараон завжди з'являвся на публіці у золотій масці, щоб у народу було відчуття, що на троні одна й та сама така собі божественна істота.
Ми, до речі, не знаємо, може, там уже давно не Путін, а якийсь із його двійників,
– зіронізував ізраїльський журналіст.
Він зауважив, що чутки про те, що Герасимова і Шойгу зняли з посад, ширяться вже півтора року. Практично після першого провалу росіян – тобто наступу на Київ – йдуть розмови про арешт чи усунення Герасимова.
Чому Путін не звільняє Шойгу і Герасимова: дивіться відео
Чому Путін нікого не звільняє з посад
Ізраїльський журналіст вважає, що там, безумовно, відбувається протистояння. Можливо, якісь генерали другого плану будуть переміщені. Але з суто ідеологічних міркувань малоймовірно, що Путін зніме Шойгу і Герасимова, які є фасадом його диктаторського режиму.
На його думку, Путін може дати командувати війною проти України комусь іншому, як свого часу було з Сєргєєм Суровікіним.
Але реально з посад Путін ніколи нікого не звільняє. Це йому просто не властиво,
– наголосив Зільбер.
Адже, пояснив він, це означатиме, що Путін скоїв кадрову помилку – тоді населення почне замислюватися, чи лише з Шойгу і Герасимовим промахнувся диктатор. Це небезпечно тим, що росіяни почнуть робити висновки, що для Путіна неприпустимо.
Наслідки заколоту Пригожина: коротко
- Після заколоту Пригожина в Росії стали активно поширювати інформацію про те, що Шойгу на посаді очільника міноборони можуть таки змінити, військкори навіть називали ім'я ймовірного наступника. Однак в Інституті вивчення війни пояснили, чому Путін не звільнив свого міністра оборони навіть після бунту вагнерівців.
- Там також вважають, що Кремль намагатиметься балансувати між тим, аби відновлювати авторитет військового керівництва держави та позбавляти влади тих, хто міг симпатизувати "повстанню" Пригожина. Водночас західні аналітики припускають, що одну з провідних ролей у війні проти України серед російських генералів уже отримав Міхаіл Теплінський.
- Глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу понад тиждень ніяк не коментував заколот вагнерівців. Аж 3 липня він нарешті розродився бодай якоюсь реакцією на "повстання" Пригожина.