Про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він не виключає, що будуть лише переміщені якісь російські генерали другого плану.

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Путін ніколи нікого не міняє

Зільбер зазначив, що Путіну не властиві такі речі – він ніколи нікого не міняє. Це, наприклад, як у Давньому Єгипті фараон завжди з'являвся на публіці у золотій масці, щоб у народу було відчуття, що на троні одна й та сама така собі божественна істота.

Ми, до речі, не знаємо, може, там уже давно не Путін, а якийсь із його двійників,

– зіронізував ізраїльський журналіст.

Він зауважив, що чутки про те, що Герасимова і Шойгу зняли з посад, ширяться вже півтора року. Практично після першого провалу росіян – тобто наступу на Київ – йдуть розмови про арешт чи усунення Герасимова.

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Чому Путін нікого не звільняє з посад

Ізраїльський журналіст вважає, що там, безумовно, відбувається протистояння. Можливо, якісь генерали другого плану будуть переміщені. Але з суто ідеологічних міркувань малоймовірно, що Путін зніме Шойгу і Герасимова, які є фасадом його диктаторського режиму.

На його думку, Путін може дати командувати війною проти України комусь іншому, як свого часу було з Сєргєєм Суровікіним.

Але реально з посад Путін ніколи нікого не звільняє. Це йому просто не властиво,

– наголосив Зільбер.

Адже, пояснив він, це означатиме, що Путін скоїв кадрову помилку – тоді населення почне замислюватися, чи лише з Шойгу і Герасимовим промахнувся диктатор. Це небезпечно тим, що росіяни почнуть робити висновки, що для Путіна неприпустимо.

Зверніть увагу! Видання The Wall Street Journal з посиланням на західних офіційних посадових осіб повідомило, що під час свого невдалого заколоту Пригожин планував захопити вище військове керівництво Росії. Йдеться саме про міністра оборони Сєргєя Шойгу та голову генштабу Валєрія Герасимова.

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