Міністр оборони Росії буквально зник з радарів. Жодних публічних заяв він робив аж до 3 липня. Можливо, він весь цей час просидів у компанії Медведєва самі знаєте на чому. І нарешті він розродився бодай якоюсь реакцією на заколот Пригожина, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Звинуватив у спробі дестабілізувати Росію

Шойгу переконує, що заколот Пригожина, який він називає "провокацією", аж ніяк не вплинув на "дії угруповань військ" Росії. Дії самого "кухаря Путіна" він вважає також назвав спробою дестабілізувати країну-агресорку.

Зауважимо! 26 червня – через день після заколоту Пригожина – Шойгу з'являвся на публіці. Він був присутнім під час наради Путіна. Але, очевидно, на той момент міністру оборони слово не давали. Власне, того ж дня сам кремлівський диктатор звернувся до росіян, нарікаючи на "марш справедливості", організований главою ПВК "Вагнера".

Ці плани провалилися насамперед тому, що особовий склад збройних сил проявив вірність присязі та військовому обов'язку. Військовослужбовці мужньо і самовіддано продовжували вирішувати покладені на них завдання,

– заявив він на селекторній нараді.

Шойгу вперше прокоментував заколот Пригожина: дивіться відео

Для Шойгу цілісінький тиждень писали ці кілька рядків. Могли б щось потужніше йому вигадати, бо звучить як мляве виправдання своєї неспроможності протистояти заколотам всередині країни. До слова, на це звернув увагу також Володимир Зеленський.

Він назвав реакцію Путіна слабкою

Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка. По-перше, ми бачимо, що він не все контролює. Просування "Вагнера" вглиб Росії та захоплення певних регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах,

– наголосив президент.

Глава держави додав, що вертикаль влади, яку раніше мав Путін, "просто руйнується". Власне, ті 36 годин заколоту поділили суспільство всередині країни на два табори. Були як ті, хто засуджував Пригожина, так і ті, хто всіляко підтримував його найманців.

Зеленський також звернув увагу на дані української розвідки. Вони свідчать, що у Кремлі вимірювали підтримку Пригожина. І вона явно невтішна для Путіна, адже половина росіян були за зрадника та заколот, організований ним.