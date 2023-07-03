Министр обороны России практически исчез с радаров. Никаких публичных заявлений он делал до 3 июля. Может быть, он все это время просидел в компании Медведева сами знаете на чем. И наконец он разродился хоть какой-то реакцией на мятеж Пригожина, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Обвинил в попытке дестабилизировать Россию

Шойгу убеждает, что мятеж Пригожина, который он называет "провокацией", отнюдь не повлиял на "действия группировок войск" России. Действия самого "повара Путина" он считает также попыткой дестабилизировать страну-агрессора.

Заметим! 26 июня – через день после мятежа Пригожина – Шойгу появлялся на публике. Он присутствовал на совещании Путина. Но, очевидно, в тот момент министру обороны слово не давали. Собственно, в тот же день сам кремлевский диктатор обратился к россиянам, сетуя на "марш справедливости", организованный главой ЧВК "Вагнера".

Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинской обязанности. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи,

– заявил он на селекторном совещании.

Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина: смотрите видео

Для Шойгу всю неделю писали эти несколько строк. Могли бы что-то более мощное ему придумать, потому что звучит как вялое оправдание своей неспособности противостоять мятежам внутри страны. К слову, на это обратил внимание также Владимир Зеленский.

Он назвал реакцию Путина слабой

Мы видим реакцию Путина. Она слаба. Во-первых, мы видим, что он не все контролирует. Продвижение "Вагнера" вглубь России и захват некоторых регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах,

– подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что вертикаль власти, которую раньше имел Путин, "просто разрушается". Собственно, эти 36 часов мятежа разделили общество внутри страны на два лагеря. Были как те, кто осуждал Пригожина, так и те, кто всячески поддерживал его наемников.

Зеленский также обратил внимание на данные украинской разведки. Они свидетельствуют о том, что в Кремле измеряли поддержку Пригожина. И она явно неутешительна для Путина, ведь половина русских были за предателя и мятеж, организованный им.