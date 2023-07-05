Об этом 24 Каналу сказал израильский журналист Цви Зильбер. Он не исключает, что будут только перемещены какие-нибудь российские генералы второго плана.

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Путин никогда никого не меняет

Зильбер отметил, что Путину не свойственны такие вещи – он никогда никого не меняет. Это, например, как в Древнем Египте фараон всегда появлялся на публике в золотой маске, чтобы у народа было ощущение, что на троне одно и то же божественное существо.

Мы, кстати, не знаем, может, там уже давно не Путин, а какой-то из его двойников,

– сиронизировал израильский журналист.

Он отметил, что слухи о том, что Герасимова и Шойгу сняли с должностей, ходят уже полтора года. Практически после первого провала россиян – то есть наступления на Киев – идут разговоры об аресте либо отранении Герасимова.

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Почему Путин никого не увольняет с должностей

Израильский журналист считает, что там безусловно происходит противостояние. Возможно, какие-нибудь генералы второго плана будут перемещены. Но по чисто идеологическим соображениям маловероятно, что Путин снимет Шойгу и Герасимова, являющихся фасадом его диктаторского режима.

По его мнению, Путин может дать командовать войной против Украины кому-то другому, как в свое время было с Сергеем Суровикиным.

Но реально с должностей Путин никогда никого не увольняет. Это ему просто не свойственно,

– подчеркнул Зильбер.

Ведь, объяснил он, это будет означать, что Путин совершил кадровую ошибку – тогда население начнет задумываться, только ли с Шойгу и Герасимовым промахнулся диктатор. Это опасно тем, что россияне начнут делать выводы, что для Путина недопустимо.

Обратите внимание! Издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных должностных лиц сообщило, что во время своего неудачного мятежа Пригожин планировал захватить высшее военное руководство России. Речь идет именно о министре обороны Сергее Шойгу и главе генштаба Валерии Герасимове.

Последствия мятежа Пригожина: коротко