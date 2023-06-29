Ключевым требованием главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина во время его мятежа было увольнение со своих должностей министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Однако, пойдя на эти шаги, президент России Владимир Путин рискует подтвердить свою слабость.

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Кто такой Теплинский и чего ждать от Кремля

Как пишут в Институте изучения войны, Кремль постарается балансировать между тем, чтобы восстанавливать авторитет военного руководства государства и лишать власти тех, кто, возможно, симпатизировал восстанию. Но это не так-то просто.

В Москве могут попытаться снизить пренебрежение к минобороны, уменьшив роль Герасимова в операциях в Украине. Однако он, скорее всего, сохранит номинально должность начальника генштаба, потому что его устранение может нанести слишком много вреда репутации Путина и минобороны,

– также отметили в ISW.

Глава вражеского государства определенно ценит лояльность Герасимова, но, как убеждены эксперты, кадровых изменений в военном руководстве России все равно не избежать. Все больше на арене будет фигурировать, очевидно, генерал Михаил Теплинский, хотя он уже де-факто один из главных командиров войны против Украины.

Обратите внимание! Теплинский командовал российскими силами и наемниками группы "Вагнера" на Бахмутском направлении зимой 2023 года. Однако непонятно, поддерживал ли он ЧВК во время восстания, ведь во время мятежа ни одного публичного заявления не сделал.

Пост в военном командовании Теплинский получил в апреле 2023 года, став одним из самых известных командиров, выступающих против Герасимова. Сейчас он якобы отвечает за участки фронта, где российские войска обороняются от контрнаступления ВСУ.

Возвращаясь к теме очищения войска от симпатиков группы "Вагнера", следует упомянуть сообщения от российских блогеров. Они считают, что Кремль нацелился наказывать тех военнослужащих, которые неэффективно показали себя во время восстания, делая из них козлов отпущения. Однако подтвердить это пока нельзя.

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Отметим напоследок, что в Минобороны Украины констатировали, что батальон "Вагнера" сейчас не воюет на фронте, ведь ЧВК – это силы, которые "могут выходить из-под контроля". Собственно, об этом заявила заместитель главы ведомства Анна Маляр.