Мы не принимали в этом участия, – Белый дом

Журналисты спросили советника президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана о том, что он думает о досрочном освобождении турецким лидером Реджепом Эрдоганом украинских военных. Мол, был ли в этом какой-нибудь сигнал к главе Кремля Владимиру Путину.

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В ответ Салливан заявил, что не намерен характеризовать мотивы Эрдогана. Он посоветовал задавать такие вопросы непосредственно Эрдогану.

Относительно нас, мы могли видеть, как украинская общественность реагирует на эмоциональное событие возвращения этих солдат домой. Вы знаете, это то, что мог наблюдать весь мир, мы могли быть свидетелями. Мы не участвовали в этом. Я действительно не могу комментировать, чего Эрдоган пытался этим достичь,

– подчеркнул американский политик.

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