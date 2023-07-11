Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що події, які відбуваються у російському політичному та медійному просторі – це сюрреалізм.

Читайте також Серіал "Пригожин і Путін" триває, – Жданов пояснив, що відбувається в Росії

Публічне приниження диктатора

Кремлівський диктатор Владімір Путін у виступі після "маршу справедливості" заявив, що винні повинні бути покарані. Проте кримінальну справу на ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина закрили.

Зверніть увагу! 29 червня Євгеній Пригожин зустрічався із Владіміром Путіним. Зустріч тривала близько 3 годин. Окрім глави ПВК "Вагнера", там були й командири найманців.

"Пригожин все ж таки дійшов до Кремля й до того ж звільнив Валєрія Герасимова. Виходить, що "кухар Путіна" досягнув бажаного", – сказав Яковенко.

До цього приєднується те "відро", яке на голову диктатора одягнув Реджеп Ердоган. Встромив черговий ятаган у спину, відпустивши в Україну полонених азовців. Наперекір домовленостей, що поки йде війна ніколи й не за яких умов вони не повернуться додому.

Важливо! 8 липня в Україну повернулися командири "Азову", які 86 днів тримали оборону Маріуполя. Спершу вони перебували у російському полоні, а 21 вересня 2022 року у межах обміну вирушили до Туреччини. Зауважимо, що раніше була домовленість, що вони перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.

"Витирають об Путіна ноги уже практично всі. Відбувається публічне приниження диктатора, яке не залишає каменю на камені від його репутації жахливого тирана й "всемогутнього" диктатора. Простір контролю за ситуацією, яку здійснює Путін, звузився до вузького п'ятачка навколо його власної приймальної", – додав російський опозиційний журналіст.

Чому Ердоган пішов наперекір домовленостей з Путіним: дивіться відео

Що відомо про звільнення командирів "Азову"