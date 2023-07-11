Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що події, які відбуваються у російському політичному та медійному просторі – це сюрреалізм.
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Публічне приниження диктатора
Кремлівський диктатор Владімір Путін у виступі після "маршу справедливості" заявив, що винні повинні бути покарані. Проте кримінальну справу на ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина закрили.
"Пригожин все ж таки дійшов до Кремля й до того ж звільнив Валєрія Герасимова. Виходить, що "кухар Путіна" досягнув бажаного", – сказав Яковенко.
До цього приєднується те "відро", яке на голову диктатора одягнув Реджеп Ердоган. Встромив черговий ятаган у спину, відпустивши в Україну полонених азовців. Наперекір домовленостей, що поки йде війна ніколи й не за яких умов вони не повернуться додому.
"Витирають об Путіна ноги уже практично всі. Відбувається публічне приниження диктатора, яке не залишає каменю на камені від його репутації жахливого тирана й "всемогутнього" диктатора. Простір контролю за ситуацією, яку здійснює Путін, звузився до вузького п'ятачка навколо його власної приймальної", – додав російський опозиційний журналіст.
Чому Ердоган пішов наперекір домовленостей з Путіним: дивіться відео
Що відомо про звільнення командирів "Азову"
- 8 липня в Україну разом із президентом Володимиром Зеленським повернулося п'ятеро українських командирів, котрі обороняли "Азовсталь" у Маріуполі. На сторінці "Азову" повідомили, що наразі військові чекають на подальші накази.
- Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що переговори щодо повернення азовців тривали впродовж кількох місяців. До них, за словами посла, залучали "весь дипломатичний авангард".
- У Білому домі розповіли, що не причетні до звільнення командирів "Азовсталі".