Бійці докладали всіх зусиль, аби ті, хто 86 днів керував обороною Маріуполя і рятував Україну, нарешті змогли застосувати свій колосальний бойовий досвід на користь держави та безпосередньо командувати бригадою.
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В "Азові" зробили заяву після повернення командирів
Уся Україна чекала на день повернення з Туреччини командирів оборони Маріуполя:
- Героя України, командира "Азову", підполковника Дениса "Редіса" Прокопенка,
- Героя України, командира комендантської роти, майора Олега "Апіса" Хоменка,
- Героя України, заступника командира, майора Святослава "Калини" Паламаря.
Сама їхня присутність поруч із підлеглими, їхні досвід та управлінські навички суттєво підвищать боєздатність підрозділу та зміцнять його бойовий дух,
– мовиться у повідомленні.
Особовий склад бригади привітав командирів із поверненням на Батьківщину. Тепер бійці з нетерпінням чекають подальших наказів.
"Не маємо права забувати, що близько 700 азовців понад рік перебувають у полоні. Повернемо всіх. Визволимо кожного", – підсумували в "Азові".
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Повернення командирів "Азовсталі" з полону: головне
Після місяців надважких боїв у травні 2022 року захисники Маріуполя виконали наказ припинити оборону міста та почали покидати "Азовсталь". 20 травня із заводу вийшли командири:
- Денис "Редіс" Прокопенко – командир "Азову";
- Святослав "Калина" Паламар – його заступник;
- Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;
- Олег "Апіс" Хоменко – старший офіцер "Азова";
- Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.
21 вересня у межах обміну полоненими 200 воїнів, зокрема захисники "Азовсталі", повернулися додому. Їх обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука. Своєю чергою, командири вирушили до Туреччини, де перебували до 8 липня 2023 року.