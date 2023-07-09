Бійці докладали всіх зусиль, аби ті, хто 86 днів керував обороною Маріуполя і рятував Україну, нарешті змогли застосувати свій колосальний бойовий досвід на користь держави та безпосередньо командувати бригадою.

До теми Командири "Азовсталі" повертаються з Туреччини додому

В "Азові" зробили заяву після повернення командирів

Уся Україна чекала на день повернення з Туреччини командирів оборони Маріуполя:

Героя України, командира "Азову", підполковника Дениса "Редіса" Прокопенка,

Героя України, командира комендантської роти, майора Олега "Апіса" Хоменка,

Героя України, заступника командира, майора Святослава "Калини" Паламаря.

Сама їхня присутність поруч із підлеглими, їхні досвід та управлінські навички суттєво підвищать боєздатність підрозділу та зміцнять його бойовий дух,

– мовиться у повідомленні.

Особовий склад бригади привітав командирів із поверненням на Батьківщину. Тепер бійці з нетерпінням чекають подальших наказів.

"Не маємо права забувати, що близько 700 азовців понад рік перебувають у полоні. Повернемо всіх. Визволимо кожного", – підсумували в "Азові".

Цікаво Повернення командирів з "Азовсталі" додому: зворушливі кадри

Повернення командирів "Азовсталі" з полону: головне

Після місяців надважких боїв у травні 2022 року захисники Маріуполя виконали наказ припинити оборону міста та почали покидати "Азовсталь". 20 травня із заводу вийшли командири:

Денис "Редіс" Прокопенко – командир "Азову";

Святослав "Калина" Паламар – його заступник;

Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Олег "Апіс" Хоменко – старший офіцер "Азова";

Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.

21 вересня у межах обміну полоненими 200 воїнів, зокрема захисники "Азовсталі", повернулися додому. Їх обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука. Своєю чергою, командири вирушили до Туреччини, де перебували до 8 липня 2023 року.