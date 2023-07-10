Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, мятеж Пригожина существенно пошатнул имидж Путина. И сейчас идет своеобразная отдельная "специальная операция" по его возобновлению.

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Миф о "всесильном" Путине разрушен

Как отметил Юсов, попытка мятежа поколебала мысль, что в России существует некий мифический "монолитный контроль всесильного Путина". Все совсем наоборот. Об этом, в частности, свидетельствует слабая реакция региональных элит и глав ведомств на попытку бунта.

Также довольно любопытно, что никаких жестких последствий для вагнеровцев так и не было. Они сбивали российские вертолеты, дошли на расстояние 200 километров до Москвы фактически без всякого сопротивления – а уголовные дела против них все равно закрыли.

Конечно, условному Путину придется много работать, чтобы притворяться, что все в порядке. Но все понимают, что не так. Сколько бы он "не плясал с бубном" и не ездил по регионам… А это не он ездит. То, что было, уже не вернуть. Имидж "всесильного" Путина разрушен,

– подчеркнул Юсов.

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Несмотря на это сейчас российский режим будет вбрасывать огромные ресурсы, чтобы восстановить имидж диктатора.

Мятеж Пригожина: коротко