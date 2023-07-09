Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин не имеет военной силы в России.
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В России может начаться мятеж
Зеленский отметил, что мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обнаружил слабость руководства российского диктатора.
Они решили остановиться. Путин не имеет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж,
– заявил глава государства.
Украинский лидер уверен, что вагнеровцы не нападут на Украину с севера. Пригожин был мотивирован попыткой улучшить свое положение в России.
"Вот что я считаю, исходя из разведки... он стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю, наверное", – подытожил президент.
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Власть Путина слабеет: коротко
- В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.
- К тому же кремлевский диктатор полностью потерял связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой приводит его в ярость, приближенные докладчики рассказывают только хорошие новости.
- Из-за сложной ситуации на фронте Путин уже второй раз отменил "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.
- Кстати, оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что российский президент часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.