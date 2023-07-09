Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Однако он не сказал, на сколько больше снарядов произвели в июне.

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Украина наращивает производство оружия

Камышин отметил, что впереди еще долгий путь увеличения производства боеприпасов.

Я бы не сказал, что мы такие великие молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели так мало,

– объяснил министр.

Поставки оружия в Украину из США и их союзников до сих пор были основным направлением в войне, однако Киев спешит наладить собственное производство, чтобы не так сильно от этого зависеть. Камышин стремится снова сделать наше государство крупным экспортером оружия.

"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель – сделать Украину арсеналом свободного мира", – заявил министр.

Пока что украинское производство боеприпасов наращивает темпы, хотя и с низкой базы. Противотанковые комплексы "Стугна-П" также начали быстрее производиться.

Следующим приоритетом является наращивание производства танков и бронемашин. Однако, по словам Камышина, это может произойти через 3 – 6 месяца.

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