Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина знает, как переломить ход войны с Россией. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какое оружие нужно Украине

Юрий Игнат подчеркнул, что нашей стране нужны не только крылатые ракеты, но и комплексы ATACMS. Также он намекнул на потребность Украины в истребителях F-16.

Нам очень нужны не только крылатые ракеты, но и комплексы ATACMS. Мы понимаем, как можно ими изменить ход боевых действий, как может изменить ход боевых действий F-16, который сможет сделать очень многое и переломить ход этой войны,

– отметил полковник Воздушных сил.

Как работают кассетные боеприпасы

Также Игнат высказался по поводу передачи Украине кассетных боеприпасов от США. По его словам, эти боеприпасы разлетаются на большие расстояния, взрываются и рассыпаются на элементы, что взрываются на земле элементы и накрывают серьезные квадраты.

Если на аэродром противника упадет несколько таких кассетных боеприпасов, техника будет выведена из строя,

– сказал он.

По его мнению, решение США передать Украине кассетные боеприпасы свидетельствует о том, что Запад будет поддерживать нашу страну и дальше. Игнат не исключил получения более мощного вооружения от Запада.

Что говорят эксперты о поставках кассетных боеприпасов ВСУ