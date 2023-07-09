Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна знає, як переломити перебіг війни з Росією. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка зброя потрібна Україні

Юрій Ігнат наголосив, що нашій країні потрібні не тільки крилаті ракети, а й комплекси ATACMS. Також він натякнув на потребу України у винищувачах F-16.

Нам дуже потрібні не лише крилаті ракети, але й комплекси ATACMS. Ми розуміємо, як можна ними змінити хід бойових дій, як може змінити хід бойових дій F-16, який зможе зробити дуже багато і переломити хід цієї війни,

– зазначив полковник Повітряних сил.

Як працюють касетні боєприпаси

Також Ігнат висловився щодо передачі Україні касетних боєприпасів від США. За його словами, ці боєприпаси розлітаються на великі відстані, підриваються та розсипаються на елементи, що вибухають на землі та накривають серйозні квадрати.

Якщо на аеродром противника впаде кілька таких кілька таких касетних боєприпасів, техніка буде виведена з ладу,

– сказав він.

На його думку, рішення США передати Україні касетні боєприпаси свідчить про те, що Захід підтримуватиме нашу країну й надалі. Ігнат не виключив отримання більш потужного озброєння від Заходу.

Що кажуть експерти про постачання касетних боєприпасів ЗСУ