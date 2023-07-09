Міністр оборони України в ефірі телемарафону розповів, що наразі відбувається якісний перехід у кількісний. Адже Україна протягом 30 років незалежності не могла мріяти про такий рівень наявності сучасної зброї стандартів НАТО майже усіх типів та видів, пише 24 Канал.

Дивіться також Резніков заявив, що завдання із захисту неба Києва майже вирішене: які міста на черзі

Що сказав Резніков про зброю для ЗСУ

Ми з вами отримали реальні речі, про які не могли мріяти. Це артилерія 155 калібру, і MLRS або системи залпового вогню такі, як HIMARS або M270, протикорабельні ракети Harpoon, танки, бронетранспортери, бронетранспортери різного типу якісні й сучасні. Bradley, Marder, Cougar, відповідно Challenger, Leopard і будемо мати Abrams,

– розповів Резніков.

Міністр зазначив, що всім зрозуміло, що політичне рішення про F-16 ухвалено. Зараз тільки питання навчання та підготовки.

"Залишаються підводні човни, тому що навіть протимінні кораблі ми вже теж маємо. Два кораблі стоять у Британії під українськими прапорами з українськими екіпажами. І скоро теж ми будемо мати від уряду Нідерландів", – пояснив міністр.

Однак він уточнив, що все це – якісні рішення, та не кількісні. Адже під час такої відкритої війни завжди буде всього недостатньо. Тому що це війна ресурсів.

Тому не може бути достатньо снарядів, амуніції, артилерії скільки, скільки б ти хотів. Тому що є поняття тактичний запас, стратегічний запас. Том, звісно, потреби Збройних Сил, Сил оборони набагато більші, ніж ми з вами виробляємо в Україні та партнери дають. Там з позитиву – партнери діляться з нами системно, сплановано своєю зброєю зі своїх складів і одночасно вони вже замовили та профінансували свою індустрію на виробництво додаткових боєприпасів, снарядів, амуніції та різних видів зброї й найголовніше – запасних частин. Тому що будь-яка система потребує ремонту,

– пояснив Олексій Резніков.

Міністр оборони відповів на питання, чи досі є зволікання з постачанням західного озброєння. За його словами, необхідний набір систем майже відбувся, проте не остаточно. Адже завершиться підготовка екіпажів й дещо ще приїде. Наприклад, ті ж танки Abrams.

Олексій Резніков також додав, партнери, при перевірці своїх складів, з'ясували, що зброя не в ідеальному технічному стані. Адже їм здавалось, що після Другої світової війни повномасштабного відкритого театру військових дій в Європі не може статись, але це трапилось. Тому країни також це переосмислюють.

"Тому ми будемо розраховувати, що вони й далі будуть з нами стільки, скільки треба", – пояснив Резніков.

Важливо Чехія передасть Україні бойові гелікоптери й буде навчати пілотів літаків

Обіцяна зброя для ЗСУ