Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю, 7 липня, в Празі.

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Сьогодні я підтвердив пану президенту, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери у найближчі місяці і ще 100 тисяч штук великокаліберних снарядів,

– сказав Фіала.

Він додав, що Чехія допоможе Україні підготувати фахівців для використання винищувачів F-16 та надасть Україні симулятор для тренувань.

"Повинен сказати, що викликає захоплення те, як мужньо Україна захищається від варварського нападу Росії, і я радий, що мужньому захисту, успішній обороні допомагають і наші поставки військової допомоги", – наголосив прем'єр.

Чехія допомагає Україні від початку війни

Він зауважив, що за майже 500 днів війни Чехія відправила близько 700 одиниць важкої техніки та понад 4 мільйони боєприпасів Україні.

Він додав, що Прага також працює з іншими партнерами в цьому напрямку, зокрема, стосовно ремонту важкої техніки на чеських підприємствах ВПК. Як приклад він навів ремонт танків Т-72 разом з Нідерландами.

Глава чеського уряду запевнив, що вважає підтримку України одним із пріоритетів своєї роботи.