Петр Павел на пресконференції підкреслив, що коли казав про одну спробу на контрнаступ, мав на увазі тільки 2023 рік. Про це пише 24 Канал.
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"Маємо зробити все, аби цей контрнаступ був успішний"
Дозвольте мені тільки уточнити мої слова: я сказав, що Україна буде мати в цьому році тільки одну можливість провести контрнаступ,
– зазначив Павел.
Чеський лідер додав, що підготовка контрнаступу вимагає багато часу та джерел. Тож нереалістично очікувати, що якщо буде "неуспішний наступ", то можна одразу ж почати другий.
"Просто треба зробити висновок, що ми маємо зробити все для того, щоб цей контрнаступ був успішний", — підкреслив президент.
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"Усе – ще попереду"
У червні очільник Чехії заявив, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Мовляв, усе ще попереду.
"Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три – чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина", – підсумував Петр Павел.