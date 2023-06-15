За словами Петера Павела, наразі світ побачив початок контрнаступу України, який він описав як "помірний". На думку чеського лідера, справжній контрнаступ України ще попереду.

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Павел оцінив початок контрнаступу України

"Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", – сказав він.

Павел зазначив, що все, чого Силам оборони України не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти щонайменше до весни 2023 року.

Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три – чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина,

– сказав він.

Що відомо про контрнаступ України