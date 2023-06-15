За словами Петера Павела, наразі світ побачив початок контрнаступу України, який він описав як "помірний". На думку чеського лідера, справжній контрнаступ України ще попереду.
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Павел оцінив початок контрнаступу України
"Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", – сказав він.
Павел зазначив, що все, чого Силам оборони України не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти щонайменше до весни 2023 року.
Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три – чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина,
– сказав він.
Що відомо про контрнаступ України
- Україна тривалий час готувалася до контрнаступу, метою якою його деокупація територій, які захопила Росія. Від початку року західні партнери передавали Україні бронетехніку, ракети та системи ППО, щоб зробити наступ ефективним.
- У червні в Міноборони України офіційно підтвердили, що українські війська перейшли в наступ на Бахмутському напрямку. Нашим воїнам вже вдалося визволити кілька сіл в Донецькій та Запорізькій областях.
- За оцінками ISW, українські війська продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках.
- 14 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на невизначених ділянках Бахмутського фронту на 200 – 500 метрів, а на 300 – 350 метрів на частинах Запорізького напрямку.
- Зазначимо, що Росія вирішила зірвати ймовірний контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Для цього окупанти підірвали Каховську ГЕС. Крім того, підрив Каховської ГЕС дозволив Росії перекинути свої сили на напрямки, де вони очікують удару від ЗСУ.