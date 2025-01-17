Росія та Іран 17 січня планують підписати договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". У такий спосіб Владімір Путін намагається зберегти крихти впливу на Близькому Сході після поразки в Сирії. Крім того, Іран також фінансує проксі-сили в регіоні, які можуть воювати з будь-ким, кого підтримує Захід.

Однією з найбільших загроз є те, що бойовики іранського проксі "Хезболли" можуть раптово з'явитися на кордонах НАТО в російській формі для провокацій. Адже часто Путін шляхом різних диверсій перевіряє реакцію Заходу. Наприклад, наприкінці грудня у Балтійському морі перерізали електричний кабель, у чому підозрюють "тіньовий флот" Росії, а у Німеччині фіксували невідомі дрони.

Більше деталей в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Наслідки атаки на нафтобазу під Воронежем

Українські безпілотники вразили нафтобазу "Роснафти" у Воронезькій області. Місцевий губернатор зізнався, що пожежники довгий час не можуть ліквідувати пожежу, а на резервуари з паливом поставили захисну сітку від БпЛА. Якими будуть наслідки цього удару?

Під Воронежем – це не найбільша нафтобаза, а одна з плеяди нафтобаз, які постачають пальне ближче до сходу, до фронту.

Щодо сіток, вони є не на всіх НПЗ. Вони з'являються, поки їх тільки тестують, але, враховуючи певні деталі, які озвучувати не можна, сітки там не допоможуть ні в який спосіб. Проти того, що вміють наші військові, навіть металеві сітки не допоможуть. Тому нехай витрачають, нехай експериментують, це їхнє право.

Добре, що у нас є ресурс для знищення нафтобаз. Будь-яка база – це логістика наступу ворога. Немає нафтобаз – вигорає паливо. Не працюють НПЗ через пошкодження – не виробляється паливо. Не працюють спиртзаводи – додається ще й ракетне паливо. Ба більше, техніка не може активно працювати по всій лінії фронту, оскільки споживає значну кількість пального.

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Логістика має бути налаштована для активних наступальних дій, які російська армія запланувала і намагається проводити, тому вибиваючи тил, вдасться загальмувати фронт. Це дуже важливо. Коли люди кажуть, наприклад, що на Покровському напрямку ворог наступає, на Курахівському напрямку ворог наступає і захоплює населені пункти, то потрібно розуміти, що одна справа – зупиняти ворога на передовій, що роблять наші військові, інша – зупинити ворога, вибивши його тил.

Інтерв'ю з керівником ЦПД Андрієм Коваленком: дивіться відео

Це комбінована історія. З одного боку, ти воюєш на передовій, з іншого боку, ти зупиняєш ворога з тилу. Вибивши тил в достатній кількості, вдаватиметься завдавати більше пошкоджень ворогу на передовій, знищувати більше його військових завдяки тому, що він матиме менше техніки. Тобто війну потрібно розглядати саме так, а не виключно дивитись, що відбувається під конкретним населеним пунктом.

Під Куп'янськом ворог пробував наступати, зараз взяв паузу. Ця пауза пов'язана, з одного боку, з накопиченням певних сил, з іншого боку – з певною логістикою ресурсів. Він втратив бронетехніку. Активні дії ведуться й на Курщині, де ворог споживає багато ресурсів. Інші ділянки фронту починають провисати, коли регулярно вибивається логістика. Це ось така війна – війна широкого плану.

Росія стає васалом інших країн

Безпілотники залетіли й до Тамбовського порохового заводу. Чим цей об'єкт важливий для російського ВПК і як сильно цей удар відчують на собі росіяни?

Це не перший удар по ньому. Для того щоб його остаточно вибити, знадобляться ще удари. Однак потрібно розуміти, що пороховий завод виробляє порох для виробництва артилерійських снарядів. І, зокрема, для боєприпасів та ракетних систем. Відповідно, вибиваючи таке підприємство, ворог не здатен виробляти артилерійські боєприпаси певних калібрів, наприклад, 152 калібр. А ворог використовує їх велику кількість.

Так, на жаль, у ворога є постачання боєприпасів з КНДР. Однак тут є питання логістики, довжини постачання, що впливає. Якщо позбавити ворога можливості виробляти достатню кількість власних боєприпасів, то він впадає у ще більшу залежність від інших країн. Якщо навіть залежність від КНДР стає велика, а вона вже значна, то на КНДР можна вплинути через треті країни. Наприклад, Китай. Хто може вплинути на Китай? Захід.

Відповідно, в будь-якому випадку залежність Росії від зовнішніх гравців – це послаблення самої Росії. Відкривається більший коридор можливостей впливати на Росію через треті країни. Росія стає вразливою і слабкою для цих країн, які можуть використати більше дешевих російських ресурсів у власних цілях і поступово робити Росію звичайним васалом. Усе це пов'язано.

Цього тижня в Росії постраждали ще чимало заводів та НПЗ. Чи справді всі ці атаки вплинули на спроможність росіян бити по наших цивільних містах? Наприклад, після атаки 14 січня на інфраструктуру російського військового аеродрому "Енгельс-2" зльотів ворожої авіації не було.

Росіяни накопичували запаси на різних аеродромах стратегічної авіації. "Енгельс-2" – один з основних таких аеродромів. Думаю, всі побачили меншу кількість ракет, ніж зазвичай, що були запущені. Навіть якщо взяти статистику минулих звичайних масованих обстрілів, там кількість ракет була на кілька десятків більша. Щодо самої бази зберігання ресурсів, там зберігається авіаційне паливо, яке розраховане на навчальні польоти стратегічної авіації, імітаційні польоти та бойові вильоти.

Накопичення відбувалося з літа. Ресурс був розрахований на проведення операції щодо ударів по українській енергетиці та інфраструктурі до завершення зими. Відповідно, зараз були 2 вдалих удари по цій базі. Вигоріла значна кількість пального. Коли остаточно там все завершиться, можна буде дати точну оцінку, скільки цистерн та складів там знищено. Постраждала й російська логістика.

Вони (росіяни – 24 Канал) серйозно захистили авіацію системами ППО. Однак наші воїни все одно знайшли слабке місце, велика слава їм за це.

Росіян готують до війни з НАТО

Заступник голови оборонного комітету держдуми Алєксєй Журавльов заявив, що потрібно готувати чоловіків до великого протистояння з Заходом, бо начебто Європа готується до війни у 2028 – 2029 роках. Чи буде спроможна Росія воювати й чому такі меседжі звучать саме зараз?

Росіяни роблять інформаційну "затравку" для власного суспільства, підготовку до можливого проведення мобілізації в майбутньому. Вони не відкидають сценарій з проведенням майбутньої мобілізації.

Якщо певний переговорний процес щодо завершення війни в майбутньому піде не так, як вони бачать, то вони погрожуватимуть і використовуватимуть готовність Росії провести мобілізацію як "карту". Або в діалозі, або для реального проведення мобілізації в майбутньому.

Росія створила всі умови та продовжує інформаційно прокачувати у власному суспільстві непопулярну тему – можливе проведення мобілізації. Яка цифра може бути? Можна тільки здогадуватись. Однак потік добровольців-контрактників у них зменшується.

Місячні втрати (на фронті – 24 Канал) у них переважають кількість нових добровольців. Відповідно, армія виснажується. Є й проблеми щодо техніки – там, де вони використовують її у великій кількості, там не вистачає пального. Росіянам доводиться це компенсувати живою силою, використовуючи мотоцикли й багі. Якщо війна продовжується рік, два чи три, то Росія буде змушена проводити мобілізацію. Вони хочуть спробувати налякати Захід і всіх навколо такою можливістю в майбутньому діалозі.

Генсек НАТО закликає союзників збільшувати витрати на оборону. Марк Рютте каже, якщо цього не зробити, то доведеться або вчити російську, або їхати до Нової Зеландії. Як потрібно змінитися НАТО, аби у випадку протистояння з Росією витримати його?

НАТО має бути готове й вміти вести війну в нових умовах. Жодна з армій НАТО зараз не вміє воювати у сучасній війні. На жаль, армія КНДР через те, що Кім Чен Ин закинув північнокорейців на Курщину, щонайменше бере участь у сучасній війні. Альянс за нею (війною – 24 Канал) спостерігає, консультує, тренує, але повноцінно не готовий до сучасних методів ведення війни. У них є технологічна перевага, але є певні моменти...

Зараз Росія своїми гібридними методами намагається перевірити ті чи інші реакції НАТО. Наприклад, "тіньовий флот" Росії пошкодив кабелі зв'язку у Балтійському морі. Раптово над певними складами у Німеччині починають літати дрони. Також безпілотники помічали десь в США над Білим домом. У такий спосіб росіяни аналізують реакцію Заходу.

Росіяни вдосконалюють певні дезінформаційні елементи впливу та кіберінструменти. Інформаційні та кібератаки стають потужнішими. Росія використовує армію для конструювання дезінформації, для інформаційного впливу в країнах Заходу, а НАТО досі живе у світі, коли частина обов'язку протидії дезінформації лежить на незалежних медіа, які не підготовлені протидіяти військовій дезінформації. Я впровадив би навіть термін окремий для цього.



Росія здійснює різні провокації в країнах НАТО / Getty Images

Протистояти російській дезінформації має мілітаризована структура або структура, яка дотична до сектору нацбезпеки, а не медіа. Це має бути в країнах Заходу.

НАТО повністю не готове. У них є СтратКом, нібито є інфраструктура протидії, але вони неефективні. Ба більше, Заходу й НАТО потрібно думати не тільки, як відбивати атаки, а переходити до проактивних дій в інформаційному та кіберпросторі. Потрібно конструювати власні інформаційні операції проти Росії та проводити їх. Тобто потрібно просто прийняти реальність.

З військового погляду їм потрібно бути готовими, що північнокорейці у російській формі, так звані "тувинці", "буряти" чи "якути", можуть раптово з'явитися на кордонах з Польщею чи країнами Балтії. Враховуючи певні особливості щодо ірано-російських відносин, подій в Сирії й те, що "Хезболла" на Близькому Сході втратила логістику постачання та дещо ослабла, треба бути готовими, що "Хезболла" у російській формі може з'явитися на кордонах НАТО. Й зараз ніхто цьому не завадить.

Якщо Росія на це піде, то завадити можна буде, тільки вбиваючи цих людей на кордонах НАТО. До цих гібридних загроз потрібно бути готовими.

Росія та Іран 17 січня мають підписати договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Як думаєте, чи слід очікувати нової небезпеки для нас, Європи та НАТО? Що це може дати обом країнам?

Це економічна та технологічна співпраця в певних моментах. У такий спосіб Росія намагається зберегти хоч якусь долю впливу на Близькому Сході після втрати Сирії. Але ніколи не варто забувати про проксі. Іран – це держава, яка давно фінансує проксі-сили на Близькому Сході, які воюють з будь-ким, кого, наприклад, підтримує Захід.

Не варто ігнорувати сценарій появи бойовиків "Хезболла" у російській формі на кордонах, зокрема НАТО, для провокацій. Я вважаю, що це одна з найбільших загроз.

Якщо, наприклад, Ким Чен Ин, можливо, враховуючи його бекграунд дипломатичних відносин з Дональдом Трампом, може на це не піти, то що зупинить Іран? Санкції? Іран довго живе під санкціями. У цьому випадку якраз Іран може стати тією силою, яка надасть своїх проксі для провокацій на західних кордонах.

У Росії заявили про "кінець України у 2025 році"

Помічник російського диктатора Ніколай Патрушев заявив, що Україна нібито припинить своє існування у 2025 році. Ще заговорив, мовляв, русофобія знищує колись квітучі міста України, зокрема Харків, Одесу, Миколаїв та Дніпро. Чому саме зараз він знову про це заговорив? Які цілі цих меседжів й на кого вони орієнтовані?

Ніколай Патрушев насправді провалив низку завдань Владіміра Путіна щодо певних закритих переговорів із Заходом. Йому вже 73 роки й разом з Путіним він продовжує жити у світі Алєксандра Солженіцина. Вони зачитувались ним й загалом будували своє імперське бачення на роботах цієї людини.

З одного боку, Патрушев таким чином намагається передати сигнали майбутній адміністрації Дональда Трампа, що Росія, мовляв, не готова відмовлятися від своїх цілей так званої "сво". Цілі "сво", які Владімір Путін спочатку озвучував, це не окупація України.

Зараз Ніколай Патрушев сказав, що Україна нібито припинить своє існування у 2025 році. З його вуст це звучить так, що насправді ціллю "сво", яку Росія завжди приховувала, було знищення України. Про це ми говорили завжди в Україні, але Росія цього не визнавала. Нарешті Москва це визнала.

Це своєрідний сигнал для Заходу, мовляв, не думайте лякати, у Росії все серйозно. Воно звучить, звісно, дивно, оскільки насправді у Заходу інструментів розвалити Росію набагато більше. Немає просто поки що такого остаточного рішення. Воно швидше схиляється до зворотного – зміни режиму в Росії та намагання перетворити її на демократичну країну. На Заході вважали демократією в Росії часи Бориса Єльцина, який воював у Чечні та вбивав чеченців. На жаль, це нічого поки не навчило деяких еліт на Заході.

Ніщо не зупинить розпад Росії у наступні 50 років

Проте поступово з'являються люди, які більш реалістично дивляться на можливу вигоду розвалу цієї країни, утворення незалежних національних утворень на території Росії, зокрема Татарстан, Саха та інші. Вплив на ці утворення здійснюватиметься згідно з політикою цих нових держав на території Росії. Хтось захоче бути в НАТО, хтось буде з Китаєм, хтось буде в Центральній Азії проводитиме там політику, дружбу з Туреччиною тощо.

Це все фантазії, які зараз здаються нереалістичними, але при нинішній стратегії режиму Путін ослаблює Росію й вона економічно фактично руйнується санкціями. Ще 5 – 10 років такої стратегії й не виключено, що в наступні 50 років вже нічого не зможе зупинити утворення незалежних держав на території Росії.

Ніколай Патрушев, якщо він не дурний, то підсвідомо може розуміти це, але просто не вірити в це і боятися. Тому продовжує своїм ротом говорити дурниці про Україну й озвучувати свої мрії, які ніколи не стануть реальністю. Не будемо казати про часи Івана Грозного, але все може бути. Московія має повернутися до Московії.

Минулого тижня США запровадили санкції щодо нафтового експорту. Вчора Вашингтон ввів санкції проти російського військово-промислового комплексу. Чи зможуть росіяни перелаштуватися та обійти їх, чи все ж таки їх це дотисне й російська економіка почне сипатися?

Запас певних ресурсів у Росії ще є на кілька років підтримання подібних інтенсивних військових дій. Утім, це накопичувальний ефект. Санкції з повітря знищують їхню промисловість, економіку тощо. Економічні санкції підкошують енергетичний сектор і "тіньовий флот", який був створений для торгівлі нафтою в обхід санкційних обмежень.

Накопичувальний ефект розширюється, ресурси витрачаються й пропалюються на війні. Фактично все вкидається в топку й рано чи пізно ці ресурси закінчаться. Коли закінчуються ресурси, слабшає центр, еліти навколо центру Росії, які зараз концентруються навколо режиму Путіна, починають багато втрачати. Ці еліти можна перекупити, перетягнути на свою сторону – те, що Путін спочатку зробив.

Він використав санкції проти певних людей, які на Заході мали бізнеси, щоб сконцентрувати навколо себе російських олігархів і дати їм певний захист та заробіток всередині Росії. Зараз ресурси на це будуть завершуватися. Ці люди знову стануть перед дилемою, адже їм, мабуть, буде вигідніше домовитися з Заходом, ніж тонути разом з Путіним.

Відповідно, все поступово (відбувається – 24 Канал). Не буває швидких дій. Комплексні дії на полі бою й у російському тилу разом з посиленням економічних санкцій дадуть результат. Можливо, через роки, але в один прекрасний момент колос на глиняних ногах поступово падатиме.