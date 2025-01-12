У суботу, 11 січня, губернатор Ростовської області Роман Бусаргін розповідав, що, мовляв, пожежу вдалося загасити на 80 відсотків. Відомо, що вона вже завдала країні-агресорці величезних збитків, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росіяни змушені спостерігати, як згорають їх "мільярди"

У неділю, 12 січня, Бусаргін заявив, що "триває процес контрольованого вигоряння палива". "Як говорив раніше, кількість диму, як і площа пожежі, знижується. Останні проби повітря також не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин", – втішав місцевих російський чиновник.

Тим часом у мережі вказують, що внаслідок атаки БпЛА на нафтобазу в Енгельсі повністю згоріли три резервуари по 120 000 кубів кожен, а шість резервуарів зазнали серйозних пошкоджень. Загалом виведено з ладу резервуарний парк, яких зберігав паливо для військового аеродрому. Йдеться про близько 800 000 тонн палива.

Російські джерела зазначають, що МНС країни має гострий дефіцит піноутворювача для гасіння нафти і палива, що зайнялися. "Пожежники тепер змушені, як то кажуть, супроводжувати пожежі на нафтобазах і контролювати вигоряння палива", – підсумували ворожі канали.

До слова, у ЦПД заявили, що в атаці на нафтобазу "Комбінат Крістал" в Енгельсі брали участь нові, невідомі Росії дрони.