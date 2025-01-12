В субботу, 11 января, губернатор Ростовской области Роман Бусаргин рассказывал, что, мол, пожар удалось потушить на 80 процентов. Известно, что он уже нанес стране-агрессору огромный ущерб, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также "Прилетела ракета": сестра оккупанта подтвердила поражение лагеря на Белгородщине и назвала потери

Россияне вынуждены наблюдать, как сгорают их "миллиарды"

В воскресенье, 12 января, Бусаргин заявил, что "продолжается процесс контролируемого выгорания топлива". "Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается. Последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ", – утешал местных российский чиновник.

Между тем в сети указывают, что в результате атаки БпЛА на нефтебазу в Энгельсе полностью сгорели три резервуара по 120 000 кубов каждый, а шесть резервуаров получили серьезные повреждения. В общем выведен из строя резервуарный парк, которых хранил топливо для военного аэродрома. Речь идет об около 800 000 тонн топлива.

Российские источники отмечают, что МЧС страны имеет острый дефицит пенообразователя для тушения нефти и, занявшегося топлива. "Пожарные теперь вынуждены, как говорится, сопровождать пожары на нефтебазах и контролировать выгорание топлива", – подытожили вражеские каналы.

К слову, в ЦПД заявили, что в атаке на нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе участвовали новые, неизвестные России дроны.