В результате атаки дронов нефтебаза "Энгельс" загорелась. И горит она уже четвертые сутки, несмотря на заверения местных властей, что пожар почти потушен, передает 24 Канал.

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"Комбинат Кристалл" до сих пор горит

Так, утром 11 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграмм-канале сообщил, что площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе уменьшилась на 80 процентов. Также чиновник похвастался, что количество дыма также значительно снизилось.

Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты принимают все необходимые меры,

– рассказал чиновник.

Кроме того, Бусаргин заверил, что эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха.

Отметим, что местные жители жаловались на смог в городе, но в Роспотребнадзоре заявили, что не обнаружили загрязнений.

К слову, в ночь на 10 января беспилотники могли атаковать пункт дислокации 238 артиллерийской бригады в Краснодарском крае России, что привело к масштабному пожару.